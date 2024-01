Første Galaxy telefon med titanramme

Når det kommer til design så er S24 Ultra den første Galaxy-telefonen som har en titanramme, som skal forbedre både holdbarhet og levetid. S24 Ultra har også en betydelig tynnere kropp som gjør den mer komfortabel i hånden. S24+ og S24 har fått et mer strømlinjeformet og sømløst design.

Fokus på bærekraft

For første gang i Galaxy S-serien benytter Samsung resirkulert stål og termoplastisk polyuretan i designet. S24 Ultra-modellen skilter med minst 40 prosent resirkulert stål i høyttalerne og 10 prosent resirkulert materiale i sidene og volumtastene.

Samsung anerkjenner også at lang levetid er nøkkelen til bærekraft, og følger derfor Googles eksempel ved å tilby syv generasjoner av OS-oppgraderinger og syv år med sikkerhetsoppdateringer.

For den tech-savvy og de som verdsetter det siste innen mobilteknologi tilbyr hele serien på forbedringer. Samsungs Galaxy S24 Ultra er utstyrt med Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy, som er spesielt optimalisert for Samsung Galaxy-brukere og AI-tunge oppgaver. For gamere er Ray Tracing på plass.

Samsungs blanding av høyteknologisk AI og praktisk brukervennlighet, vil sette en ny standard i smarttelefonmarkedet.

Vi kommer tilbake med en grundig test av alle telefonene.

Pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy S24-serien vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling fra og med 17. januar og vil være tilgjengelig for kjøp hos utvalgte forhandlere fra 23. januar.

Spesifikasjoner Galaxy S24 Ultra Skjerm 6.8"* QHD+

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120 Hz oppdateringsfrekvens (1~120Hz)

Vision booster Mål & vekt 79 x 162.3 x 8.6 mm, 233 g (mmWave) / 232 g (Sub6) Kamera 12 MP Ultra-Wide kamera

• F2.2, FOV 120˚

200 MP Wide kamera

• OIS F1.7, FOV 85˚

50 MP Telekamera

• 5x Optisk zoom, OIS F3.4, FOV 22˚

10 MP Telekamera

• 3x Optisk zoom, OIS F2.4, FOV 36˚

12 MP Frontkamera

• F2.2, FOV 80˚ Minne &

lagring 12 GB + 1 TB

12 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB Batteri 5,000 mAh Lading Kablet lading*: Opp til 65 % ladet på cirka 30 minufer med 45 W adapter** og 5A USB-C-kabel*** Fast Wireless Charging 2.0****

Wireless PowerShare***** OS Android 14

One UI 6.1 Nettverk & tlkobling 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Vanntetthet IP68

Galaxy S24 Skjerm 6.2" FHD+*

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120 Hz oppdateringsfrekvens (1~120Hz) Vision booster Mål & vekt 70.6 x 147 x 7.6mm, 168 g (mmWave) / 167g (Sub6) Kamera 12 MP Ultra-Wide kamera

• F2.2, FOV 120˚

50 MP Wide kamera

• OIS F1.8, FOV 85˚

10 MP Telekamera

• 3x Op^cal Zoom, F2.4, FOV 36˚

12 MP Frontkamera

• F2.2, FOV 80˚ Minne &

lagring 8 GB + 512 GB

8 GB + 256 GB

8 GB + 128 GB Batteri 4,000 mAh Lading Kablet lading*: Opp til 50 % ladet på cirka 30 minutter med 25 W adapter** og 3A USB-C kabel***

Fast Wireless Charging 2.0****

Wireless PowerShare***** OS Android 14

One UI 6.1 Nettverk & tlkobling 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Vanntetthet IP68

Galaxy S24 + Skjerm 6.7" QHD+ *

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120 Hz oppdateringsfrekvens (1~120Hz) Vision booster Mål & vekt 75.9 x 158.5 x 7.7 mm, 197 g (mmWave) / 196 g (Sub6) Kamera 12 MP Ultra-Wide kamera

• F2.2, FOV 120˚

50 MP Wide kamera

• OIS F1.8, FOV 85˚

10 MP Telekamera

• 3x Op^cal Zoom, F2.4, FOV 36˚

12 MP Frontkamera

• F2.2, FOV 80˚ Minne &

lagring 12 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB

Batteri 4,900 mAh Lading Kablet lading*: Opp till 65 % ladet på cirka 30 minutter med 45 W adapter** og 5A USB-C-kabel*** Fast Wireless Charging 2.0****

Wireless PowerShare*****

OS Android 14

One UI 6.1 Nettverk & tlkobling 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 Vanntetthet IP68

Samsung

Galaxy S24 Ultra vil være tilgjengelig til en veiledende utsalgspris på 17 990 NOK.

Galaxy S24+ vil være tilgjengelig til en veiledende utsalgspris på 14 490 NOK, og Galaxy S24 vil bli tilbudt til en veiledende utsalgspris på 11 490 NOK.