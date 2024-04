Analytiker: Tre tegn på at AI-boblen er rett rundt hjørnet

Ifølge CNBC ser det ut til at «AI-hypen» har roet seg ned etter en ellevill kursoppgang for selskaper som har vært viktige frontfigurer for fremgangen innen kunstig intelligens.

Nå har Richard Windsor, grunnlegger av Radio Free Mobile og aksjeanalytiker, pekt ut tre hendelser som kan bety at AI-boblen er i ferd med å sprekke.

«Når det gis så lite oppmerksomhet til det fundamentale i selskapene, er det et sikkert tegn på at når musikken stopper er det ikke mange stoler tilgjengelig» skriver han i analysen.



– Investorer kaster seg over

En av de første tegnene på boble-sprekk som Windsor peker mot, er verdivurderingen av AI-selskapet Cohere, som er godt i gang med en kapitalinnhenting til en prislapp på 5 milliarder dollar. Det er mer enn det dobbelte av hva de ble priset til i fjor da startupen hentet 270 millioner dollar.

Windsor understreker at dette er et selskap som i 2023 hadde en run rate i omsetningen på bare 13 millioner dollar.

«Verdivurderingen er lik 384 ganger historisk pris over salg, som indikerer at investorer sliter med FOMO, og at de kaster seg etter alt som kan assosieres med kunstig intelligens» skriver han.



Analytikeren har også sett på Microsofts avtale med Inflection AI som et «rødt flagg». Avtalen har ifølge CNBC blitt omtalt som en uvanlig avtale, der Microsoft skal ha godtatt å betale Inflection AI rundt 650 millioner dollar i cash, for å kunne ansette Inflection AIs ansatte og ta i bruk deres teknologi.

Sist men ikke minst peker Windsor mot Amazon som har kastet ytterligere 2,75 milliarder dollar inn i en avtale på opprinnelig 4 milliarder dollar, til Anthropic.

Windsor sier dette er et annet eksempel på at investorer og selskaper sitter med en frykt for å gå glipp av noe (FOMO). Han tror også at Amazon vil ende opp med å kjøpe selskapet, som har laget chatbotten Claude.

Nvidia opp 80 prosent i år

«Euforien fortsetter, men jeg er komfortabel med å holde meg langt unna» skriver Windsor.

Skulle han derimot bli «tvunget» til å eie AI-aksjer, sier han at han ville valgt Nvidia, til tross for oppgangen på 80 prosent i år, og 240 prosent de siste 12 månedene.

«Nvidia er det eneste selskapet som tjener håndfaste fortjenester fra den nåværende bølgen av interesse og investeringer i generativ AI, men når det kommer en korreksjon, vil det ikke være noe sted for Nvidia å unnslippe, selv om jeg mistenker at det vil bli mindre skadet enn mange andre» sier han.