Itera har en ny AI-plattform ved navn Sapience. Selskapet fortsetter sine tiltak for optimalisering av virksomheten for å dempe effekten av det som antas å være et midlertidig svakere marked grunnet makroøkonomiske faktorer.

— Vi forblir optimistiske. Den grunnleggende betydningen av digital teknologi er fortsatt sterk. Industrier og markeder er blitt påvirket på ulike måter, men alle strategier fortsetter å lede til bruk av sky, data og AI for å være konkurransedyktige, optimalisere driften og drive vekst, sier konsernsjef Arne Mjøs i Itera.

Itera rapporterte driftsinntekter på 228,5 millioner kroner i første kvartal 2024. Dette er tilnærmet likt selskapets sterkeste første kvartal noensinne.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 28 millioner kroner i første kvartal, ned fra 41 millioner i samme kvartal i fjor.

Videre sier selskapet dette om utbytter:



Å betale utbytte er et kontinuerlig mål, og selskapets høye kontantkonvertering og utbytteutbetalinger to ganger i året gjenspeiler engasjementet for å skape verdi for aksjonærene. Styret har bekreftet sin tidligere beslutning om å foreslå for Generalforsamlingen den 22. mai 2024 utdeling av ordinært utbytte for 2023 på 40 øre per aksje, samt å gi styret fullmakt til å godkjenne eventuelle tilleggsutbytter senere i året.