Solid inntektsvekst for SmartCraft

SmartCraft melder om solid inntektsvekst i første kvartal. Årlige repeterende inntekter (ARR) havnet på 401 millioner kroner – en vekst på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsinntektene i første kvartal var på 110 millioner kroner, også det en økning på 16 prosent. Kontantstrømmen holder seg stabilt på 74 millioner kroner tross økte skatter på 7 millioner. Justert EBITDA er nå på over 41 prosent.

SmartCrafts webcast er å finne her.

Inntektsveksten skjer samtidig som selskapet er ute på et aldri så lite oppkjøpsraid. I går kunne Finansavisen melde at selskapet på under en måned har gått til innkjøp av to selskaper utenfor Norge – svenske Locka, og britiske Clixifix.

– Vi leverer 16 prosent vekst i ARR, har en cash EBITDA som er opp 2 prosentpoeng fra i fjor, og vi har et lavt, stabilt kundefrafall, oppsummerer konsernsjef Gustav Line.

– Locka og Clixifix er bra folk og super teknologi som er komplementerende til Smartcrafts eksisterende portefølje.

– Fortsatt etterspørsel

Selskapet skriver i sammenheng med fremleggelse av tallene at det tross svake markedsforhold for byggebransjen er i stand til å oppnå god vekst, og at selskapets satsing på små og mellomstore virksomheter som hovedsakelig arbeider innenfor renovering og oppgraderinger slår positivt ut.

– Det er i nybygg de fleste av konkursene kommer, og vi ser at mange av kundene våre innen rør og elektro opplever god etterspørsel, sier Line.

Det finansielle målet på mellomlang sikt er 15 til 20 prosent organisk vekst og økende marginer som følge av skalerbarhet, heter det i den samme meldingen.