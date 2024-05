Børsrakett vil hente rundt 200 millioner

Napatech har etter Oslo Børs' stengetid tirsdag lansert en rettet emisjon der teknologiselskapet vil utstede opptil 9 millioner nye aksjer. ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere i emisjonen, som rettes mot utvalgte norske og internasjonale investorer.

Napatech-aksjen endte tirsdag på 22,80 kroner, etter et kursfall på 8,1 prosent. Tegningskursen og det endelige antallet nye aksjer som utstedes i emisjonen, er ikke fastsatt ennå.

Basert på aksjens sluttkurs tirsdag sikter selskapet mot å hente rundt 200 millioner kroner.

Hittil i år er Napatech-aksjen opp hele 74 prosent, løftet av selskapets samarbeid med den amerikanske giganten Intel. I slutten av april var aksjen oppe i 33,00 kroner – ny toppnotering.

Emisjonsprovenyet skal foruten generelle selskapsformål brukes til å finansiere vekstmulighetene som oppstår med selskapets nye partnerskap.

Sterk interesse

Selskapet opplyser at det har mottatt signaler om såpass sterk interesse for emisjonen at bare eksisterende aksjonærer kan regne med å bli tildelt aksjer i transaksjonen.

Napatechs største aksjonær pr. 3. mai er private equity-kjempen Verdane Capital med 16,9 prosent.

Sundt-familiens Sundt AS står oppført med 12,3 prosent, og Ludvig Lorentzen AS har 6,7 prosent.