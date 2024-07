Ny kontrakt til Elliptic Labs

Sensor- og programvareselskapet Elliptic Labs har inngått en ny kontrakt med en ikke navngitt eksisterende kunde, heter det i en børsmelding onsdag morgen.

Kontrakten omfatter konsumentmarkedet for datamaskiner, der selskapet ønsker å lansere en AI virtuell tilstedeværelsessensor.

– Selskapets inntog til konsumentmarkedet beviser at teknologien vår er like relevant for alle de ulike segmentene innenfor datamaskin-markedet, sier konsernsjef Laila Danielsen i Elliptic labs.

Selskapet informerer ikke om varighet eller verdi på den nye kontrakten.