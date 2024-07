Tesla stiger for åttende dag – analytikerne blandet

Tesla fortsetter oppgangen fredag formiddag, før NFP-tall . I førhandelen på New York er aksjen opp rundt 2 prosent. Tesla-aksjen er dermed snart i pluss for året.

På tirsdag steg Tesla-aksjen rundt 10 prosent etter en oppdatering for andre kvartal; selskapet leverte 443.956 kjøretøy, mot ventet 439.302, og produserte 410.381 kjøretøy.

Nå har flere Tesla-analytikere knust tallene, en godt og blandet gjeng som vanlig. Totalt sett er det nå 27 kjøpsanbefalinger, 20 hold og 13 salg på Bloomberg.

Gjennomsnitt kursmålet er 196,08 dollar, rundt 20 prosent lavere enn dagens kurs. Etter tallene på tirsdag har 3 av 25 av de ferske analysene endret anbefaling, to oppgraderte til kjøp, mens en nedgraderte til hold.

En av de mer optimistiske analytikerne, Adam Jonas i Morgan Stanley, opererer med 310 dollar som kursmål. I sitt siste notat skriver han «årets første positive overraskelse». Analytikeren trekker frem at Tesla Energy, energidivisjonen, stjal showet på tirsdag og at investorer vil begynne å rette mer oppmerksomhet mot denne delen av Tesla. Energidivisjonen rapporterte 9,4 GWh, nesten dobbelt så mye som analytikerens prognose.

JPMorgans Ryan Brinkman har siden februar 2015 hatt en underweight-anbefaling på Tesla-aksjen, og mener aksjen er verdt 115 dollar. I et notat fra juni skrev han at han hadde vært på et møte med en direktør i Tesla. Videre skriver han at robotaxi ikke vil bli lansert før selskapet er mye nærmere full utnyttelse av sin eksisterende produksjonskapasitet, noe som kan ta flere år.