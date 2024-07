Varsku fra AI-ansatte: Nekter oss å snakke om risikoene

Reuters hevder å ha lest et brev fra OpenAI-ansatte som har levert en klage til SEC (finanstilsynet i USA) om selskapets taushetsavtaler.

Brevet hevder at kunstig intelligens-selskapet ulovlig forhindrer sine ansatte fra å advare regulatorer om de alvorlige risikoene teknologien deres kan utgjøre for menneskeheten, og ber om etterforskning.

AI-selskapet skal angivelig ha fått ansatte til å signere avtaler som krevde at de ga avkall på sine føderale rettigheter til varslerkompensasjon, ifølge brevet.

«Gitt de veldokumenterte potensielle risikoene ved uansvarlig implementering av AI, oppfordrer vi kommisjonærene til umiddelbart å godkjenne en etterforskning av OpenAIs tidligere taushetsavtaler, og til å gjennomgå nåværende tiltak som tilsynelatende blir tatt av selskapet for å sikre full overholdelse av SEC-regler,» ifølge brevet, som ble levert til Reuters av kontoret til senator Chuck Grassley.

En talsperson for SEC sa i en e-postuttalelse at de ikke kommenterer eksistensen eller ikke-eksistensen av en mulig varslerinnsendelse. OpenAI svarte ikke umiddelbart på forespørsler om en kommentar til brevet.

Den raske utviklingen av kunstig intelligens har skjerpet politikernes bekymringer om teknologiindustriens makt, noe som har ført til en flom av oppfordringer om regulering. Blant annet uttalte Elon Musk i 2023 at AI var en trussel mot menneskeheten.

«OpenAIs politikk og praksis ser ut til å ha en avskrekkende effekt på varslers rett til å si fra og motta rettferdig kompensasjon for deres beskyttede avsløringer,» sa senator Chuck Grassley i en uttalelse til The Post. «For at den føderale regjeringen skal kunne ligge ett skritt foran kunstig intelligens, må OpenAIs taushetsavtaler endres.»