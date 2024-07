Salgssignal på Nasdaq

Den siste måneden har den teknologitunge Nasdaq-indeksen utviklet en hode-skulder-formasjon. Halslinjen ble punktert tirsdag og onsdag ble bruddet bekreftet. Det åpnet for videre fall.

Svakthet i RSI

I forkant ble den positive undertonen i RSI-chartet brutt og 18. juli ble også 50-nivået punktert. Etter en liten rekyl opp mot den fallende trendlinjen mandag, snudde RSI ned igjen og brøt 50-nivået onsdag. Det signaliserte lavere stigningstakt fremover.

NASDAQ: Den teknologitunge indeksen har utviklet en liten vendepunktsformasjon – en hode-skulder-formasjon. Chart: Tradingview / Finansavisen

Bruddet på halslinjen i vendepunktsformasjonen åpnet for fall ned mot 16.809, mens Fibonacci Retracement åpner for et fall ned mot 16.660 (23,6 prosentnivået) og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Korreksjon opp?

Ifølge teorien bak vendepunktformasjonen skal det nå komme en korreksjon opp igjen mot den brutte halslinjen, før indeksen kan fortsette ned. Det skjer ikke alltid, og det er ikke alltid at potensialet blir tatt ut, men det er i hvert fall teorien.

I tillegg til 23,6 prosentnivå på 16.660, og 38,2 prosentnivået på 15.425 (Fibonacci), er det tekniske støtte på 16.735 og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt på rundt 16.480. Brudd på ett nivå kan åpne for fall til neste.

For å snu tendensen må RSI sette stigende bunner i RSI-chartet, og bryte den fallende trendlinjen og 50-nivået.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.