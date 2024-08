Investorer flytter pengene fra Nvidia

Hittil i år har Nvidia-aksjen hatt en himmelferd uten like, men nå ser det ut til at ferden er på vei til å bli en virvelvind.

– Volatiliteten i Nvidia viser hvor forvirret investorer er akkurat nå. De er bekymret for at den enorme kapitalinvesteringen i AI ikke vil gi den typen avkastning som folk har håpet på det siste året, sier sjefmarkedstrateg Matt Maley i Miller Tabak + Co til Bloomberg.



AI-yndlingen opplevde sitt verste fall på tre måneder tirsdag, da aksjen falt 7 prosent. Nvidia har onsdag klokken 20 norsk tid steget med 10,74 prosent og er på vei til å bli det første selskapet noensinne som øker med 300 milliarder dollar i markedsverdi på én dag.

Svingningene i aksjekursen den siste måneden har ført til at Nvidias volatilitet har overgått kryptovalutaen Bitcoin. Bare i juli har Nvidia stått for fire av de åtte største markedsverditapene på New York-børsen.

Flytter pengene

Volatiliteten skal ifølge Bloomberg skyldes at investorer flytter penger fra høyt verdsatte teknologiselskaper til undervurderte selskaper som vil tjene på et potentielt rentekutt fra Fed.

Nvidia har allerede steget kraftig i verdi det siste året, i kjølvannet av en kraftig etterspørsel etter kunstig intelligens. Nvidia produserer kraftige kort som kan brukes til opplæring av AI.

Siden årsskiftet ligger Nvidia-aksjen opp 138 prosent, som gir selskapet en markedsverdi på 2,8 billioner dollar. I juni passerte Nvidia Microsoft og Apple i markedsverdi, og ble med det verdens mest verdifulle selskap. Nvidia falt imidlertid tilbake etter kort tid.