TSMC økte omsetningen med 45 prosent i juli

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, eller bare TSMC, fikk en omsetningsvekst på 45 prosent i juli, skriver Bloomberg fredag.

Det gir en klar indikasjon på at det fremdeles er stor etterspørsel etter datakomponenter som brukes i kunstig intelligens, og selskaper som AMD og AI-kjempen Nvidia bruker datachipper fra TSMC.

TSMC er også Apples leverandør av chipper som brukes i iPhone.

Ligger an til å slå forventningene

Salgene for juli nådde 256,9 milliarder taiwanske dollar, tilsvarende 7,9 milliarder amerikanske dollar eller om lag 85,6 milliarder norske kroner.

For tredje kvartal venter analytikerne som dekker aksjen nå at inntektene skal vokse med 37 prosent. Salgstallene for juli kan tyde på at selskapet kommer til å slå estimatene.

Da selskapet la frem tall 18. juli meldte adm. direktør C. C. Wei at det kan være rom for å øke prisene som følge av stor etterspørsel og begrenset kapasitet.

Høyytelsesdatabehandling ledet av AI sto for rekordhøye 52 prosent av TSMCs inntekter forrige kvartal.