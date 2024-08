Topptrader: AI-aksjer forblir solide

En av Goldman Sachs' teknologi-, media- og telekom-tradere (TMT), Peter Callahan, stiller spørsmålet om man bør «gå i dekning eller doble innsatsen» innenfor AI, spesielt generativ AI som brukes til formål som ChatGPT.

Forrige uke kom det en rekke kvartalsrapporter innen AI-segmentet, som ifølge Callahan indikerer at AI-bruksfortellingen fortsatt er sterk. Han mener sentimentet innen AI ikke er euforisk, men optimistisk.

Mega caps

Det har vært noen bekymringer knyttet til megacap-aksjer avkastning på investert kapital (ROIC) knyttet til generativ AI. Etter sommerens kvartalsrapporter forteller Callahan at investorer ikke tviler på at tempoet i utgiftene øker, men de er overbevist om at «saften er verdt å presse ut» på lang sikt. Investorer har blitt mye mer pragmatiske når det gjelder narrativrisiko, legges det til.

Nvidia rapporterer tall 28. august. Markedet har strammet inn forventningene til inntjeningen. Hvis man skal debattere om toppen blir nådd i 2025 eller ikke, er det best å kjøpe høykvalitets aksjer i sektoren mens de er på salg (ANET, TSM, AVGO, NVDA), ifølge Callahan.

For andre megacaps som rapporterte tidligere, nevner han at Meta er tilbake i tempo, 2025 capex er ordnet, og han ser en katalysator i Meta Connect.

For Apple mener han at forventningene til andre halvår 2024 har innfridd, men det er litt usikkerhet rundt Google/TAC.

Amazon er frustrerende med tanke på AWS-akselerasjon, underliggende marginer og annonseoptimisme.

Når det gjelder Microsoft, ser han egentlig ingen problemer, men registrerer at markedet kan begynne å fokusere på Office- og Azure-akselerasjon i stedet for capex og D&A.

Google har noen negative overheng/bevegelige deler innen AI-området med tanke på konkurranse, samtidig som sykliske bekymringer eksisterer.

Kraftig vekst

Fra forrige ukes kvartalsrapporter peker han på Super Micro Computer, som guidet 2025-inntektene opp 90 prosent år-over-år, og Taiwan Semiconductor, som viste en 45 prosents økning i månedlige salg, målt år-over-år. Ikke minst nevner han Palantir, som hevdet at det er en «uavbrutt bølge av etterspørsel fra kunder etter kunstige intelligenssystemer.»

Callahan foretrekker AI-aksjene som har falt kraftig i år (DELL, MU, LRCX, MRVL, QCOM). Argumentet er at hvis stemningen snur raskt til en mer positiv tone, er de nevnte aksjene trolig bedre, ifølge ham.