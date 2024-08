Auotostore-aksjen stuper mot all-time low torsdag. På det laveste torsdag formiddag har aksjen vært omsatt så lavt som 11 kroner. Det var da ned 16,7 prosent fra onsdagens slutt og ned 18,6 prosent fra onsdagens høyeste. Det var også ned 76 prosent fra all-time high den 30. november 2021 på 45,20 kroner (46,24 kroner intradag).

Halvert på 8 måneder

Siden en topp på 21,80 kroner den 15. januar er aksjen da tilnærmet halvert. Tekniske støttenivåer er blitt brutt i tur og orden. 200 dagers glidende gjennomsnitt peker nedover og det er utviklet fallende trender.

AUTOSTORE: Aksjen stuper mot all-time low. Chart: Tradingview / Finansavisen

Aksjen stanget opp mot taket i den nye, fallende trenden onsdag, men torsdag faller den under midtlinjen igjen. Bruddet på den tekniske støtten på 11,65-nivået åpnet for fall til 10,88-nivået. Bunnen i trenden gir imidlertid rom for fall til godt under tidligere all-time low på 10,88-nivået (10,54 kroner intradag) fra 26. september 2022.

Brudd på det nivået kan nettopp åpne for fall til bunnen i trenden, og på kort sikt ned i underkant av 10 kroner.

Ved eventuelle korreksjoner opp er det teknisk motstand på 11,65-nivået og på 12,0-nivået. Disse må brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot taket i den fallende trenden på rundt 13 kroner.

RSI peker ned

Etter bruddet på den positive undertonen i juni, ble det satt en ny bunn og etablert en ny, positiv undertone i RSI-chartet. Forutsatt at den fortsetter kan den på ett eller annet tidspunkt kanskje bremse fallet.

Det er imidlertid den fallende trendlinjen som dominerer i RSI-chartet, og RSI vaker under 50-nivået, noe som signaliserer avtagende stigningstakt. Så lenge den fortsetter kan eventuelle støt opp bli forbigående.

