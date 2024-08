Representantene John Moolenaar (R) og Raja Krishnamoorthi (D), som leder Husets komité for Kina, sendte tirsdag et brev til handelsdepartementet. I Brevet oppfordrer Biden-administrasjonen til å undersøke den kinesiske teknologiprodusenten TP-Link og deres tilknyttede selskaper for potensielle nasjonale sikkerhetsrisikoer knyttet til deres WiFi-routere, skriver Reuters.

FRYKTER KINESERNE I: John Moolenaar (R). Foto: Bloomberg

Verdensledende

Ifølge IDC (International Data Corporation) er TP-Link verdensledende på WiFi-routere målt i antall solgte enheter. Og de amerikanske politikerne viser til flere svakheter routernes firmware (fastvare) og tilfeller hvor routerne er blitt brukt målrettet mot statlige ansatte i europeiske land.

FRYKTER KINESERNE II: Raja Krishnamoorthi (D). Foto: Bloomberg

«Vi ber om at Handelsdepartementet bekrefter trusselen fra Kina-tilknyttede små kontor/hjemmekontor-routere, spesielt de fra TP-Link,» skriver representantene i brevet som er adressert til handelsminister Gina Raimondo.

Handelsdepartementet bekrefter at de vil svare på brevet gjennom passende kanaler, mens det kinesiske ambassaden i Washington D.C. sier at de håper amerikanske myndigheter vil basere sine funn på solid bevis, og ikke på «grunnløse spekulasjoner og anklager», skriver Reuters.

TP-Link har foreløpig ikke kommentert saken.

Les også Går hardt ut mot Kina i Østersjøen: – Ingen ulykke Ulykke? Hvordan kan en skipskaptein uvitende slepe et anker på 6.000 kg langs havbunnen i hundrevis av kilometer, spør myndighetene.

MEST SOLGT: TP-Links routere er de mest solgte routerne internasjonalt. Foto: Dreamstime

Hackerangrep

Saken kommer etter at det i fjor ble avslørt en hackingkampanje kalt Volt Typhoon, som hadde forbindelser helt inn til de kinesiske regjeringskontorene. Ved å ta kontroll over privateide routere, forsøkte hackerne å skjule påfølgende angrep på amerikansk kritisk infrastruktur.

Selv om de fleste berørte routere var fra Cisco og NetGear, ble det rapportert om sårbarheter i TP-Link-rutere av US Cybersecurity and Infrastructure Agency.

For rundt samme tid som hackerangrepet, kom det rapporter om at hackere knyttet til en kinesisk statlig sponset gruppe brukte en ondsinnet firmware-implantat for TP-Link til å gå etter ansatte som jobbet i utenrikstjenesten i europeiske land.