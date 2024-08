Induct saksøker gründer – krever millionerstatning

IT-selskapet Induct, som har slitt på børsen de siste årene, tar en bitter konflikt med gründeren av folkefinansieringsplattformen Bidra AS, Jan Olav Ryfetten, til retten.

I oktober 2022 kjøpte Induct folkefinansieringsplattformen Bidra AS.

Bidra ble stiftet i 2011 av Jan Olav Ryfetten, og har vært en konkurrent av folkefinansieringsplattformen Spleis. I likhet med Spleis kan man på Bidra gi penger til prosjekter man ønsker å støtte, eller legge ut pengeinnsamlinger.

Nå, to år senere, saksøker IT-selskapet gründeren bak Bidra for millioner. Selskapet varslet først at de ville kreve 13 millioner av Ryfetten, men sier nå at kravet vil bli lavere.

Ifølge E24 har Induct saksøkt Ryfetten for det de beskriver som en «svertekampanje» som skal ha ført til tapte kundeforhold.

Induct krever nå millionerstatning, etter at Ryfetten varslet om manglende hvitvaskingsrutiner i selskapet.

Avviser gjengjeldelse

Selskapets tidligere konsernsjef og nåværende styreleder, Alf Martin Johansen, mener at varselet kom som gjengjeldelse etter at Ryfettens konsulentavtale ble terminert. Johansen hevder at påstandene er ubegrunnede og håper rettssaken vil bringe bevis på bordet.

– Det er veldig kjedelig at man ikke har ønsket å løse dette på noen annen måte, men vi har ikke annet valg, sier tidligere konsernsjef i Induct og nåværende styreleder i Bidra, Alf Martin Johansen, til E24.



Ryfetten avviser at han søker gjengjeldelse, skriver avisen videre.

Rettsmøtet er satt til 5. september, med to dager avsatt til saken.