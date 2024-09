Teknologikjempene hamstrer Nvidias kraftige grafikkort for å bygge opp AI-kapasiteten i sine datasentre, men utløser samtidig et enormt energibehov. OpenAI-gründer Sam Altman og øvrige AI-topper inviteres torsdag til Det hvite hus for å diskutere mulige løsninger på denne utfordringen, melder CNN.

STILLER: Investeringsdirektør Ruth Porat i Googles morselskap Alphabet. Foto: Bloomberg

En kilde med kjennskap til saken opplyser til kanalen at Det hvite hus vil ta rede på hvordan offentlig og privat sektor kan jobbe sammen for å opprettholde USAs lederskap innen AI «på en bærekraftig måte.»

I tillegg til Altman vil investeringsdirektør Ruth Porat i Googles morselskap Alphabet og Anthropic-sjef Dario Amodei være blant deltakerne. Ifølge en talsperson for Det hvite hus vil regjeringen representeres av blant andre energiminister Jennifer Granholm og handelsminister Gina Raimondo, mens representanter fra OpenAI-storeier Microsoft også vil være til stede.

Les også AI skaper enorme utslippshopp Google har økt sine CO2-ustlipp med nær 50 prosent på fem år, drevet av storinvesteringer i datasentre for å håndtere systemer for kunstig intelligens.

Et Google-søk x 10

President Joe Biden eller visepresident Kamala Harris vil derimot ikke delta på møtet som er det første der sentrale skikkelser i regjeringen vil diskutere energiutfordringen AI-bølgen skaper.

STILLER: USAs nasjonale økonomiske rådgiver Lael Brainard. Foto: Bloomberg

Det internasjonale energibyrået (IEA) har tidligere anslått at én enkelt forespørsel på OpenAI-tjenesten ChatGPT bruker omtrent 10 ganger så mye strøm som et vanlig Google-søk, og forventer at AI-sektoren innen 2026 vil forbruke minst 10 ganger så mye energi som i 2023.

Goldman Sachs hevder ifølge CNN at AI forventes å forårsake 160 prosent økning i kraftetterspørselen fra datasentre innen 2030.

Les også AI vil kreve strømforbruket til Portugal, Hellas og Nederland Goldman Sachs har delt sine prognoser for det europeiske kraftmarkedet – AI vil bli dyrt.

– Mye står på spill

Kanalen mener mye står på spill for Altman i denne saken. Mannen som er AI-industriens ansikt utad har også investert i Exowatt. Oppstartsselskapet som satser på at solenergi kan kutte karbonavtrykket fra AI lanserte nettopp et system som kan generere og lagre ren energi til datasentre.

Ellers fra myndighetshold ventes stabssjef Jeff Zients ved Det hvite hus å delta på torsdagens toppmøte. I tillegg kommer nasjonal økonomirådgiver Lael Brainard, nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og de to høytstående klimatalspersonene Ali Zaidi og John Podesta.