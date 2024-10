Sent torsdag kveld ble det kjent at Xplora Technologies byr 34 svenske kroner pr. aksje i kontanter for svenske Doro AB. Et enstemmig Doro-styre anbefaler budet overfor aksjonærene, støtte av en «fairness opinion» fra Grant Thornton.

Budet verdsetter Doro til nærmere 830 millioner svenske kroner, og tilsvarer en premie på 34,6 prosent sammenlignet med volumvektet snittkurs over de siste 30 handelsdagene.

– Dette er et stort steg for oss, og passer veldig godt inn i vår strategi om å akselerere mot målet om å selge én million abonnementer. Vi står nå godt i barnemarkedet, og har sagt lenge at vi skal ekspandere inn mot ungdom og seniorer, sier Xplora-sjef Sten Kirkbak til Finansavisen, og legger til at selskapet har jobbet i ett års tid med dette mulige oppkjøpet.

– En perfekt synergi

I torsdagens børsmelding karakteriserer han en eventuell Doro-transaksjon som «perfekt synergi» og «en enorm mulighet.»

– Kan du utdype?

– Vi selger en halv million barneklokker i året, hvorav rundt 25 prosent også aktiverer vårt pre-installerte SIM-kort. Spesielt SIM-kortene er lønnsomme og bygger mye verdi for oss. Doro selger over 1,5 millioner mobile enheter årlig, og kommer vi i mål med oppkjøpet vil alle disse få SIM-kortene pre-installert – slik vi gjør i dag, forklarer Kirkbak.

– Her ligger også den perfekte synergien. Får vi til noe i nærheten av den samme SIM-kort-aktiveringen som med barneklokkene blir oppsiden enorm, både finansielt og i forhold til at vi enda raskere når målet om én million abonnenter, fortsetter han.

Aksjonærer som kontrollerer 29,36 prosent av Doro har forpliktet seg til å akseptere budet, og i tillegg har aksjonærer som samlet eier drøye fire millioner aksjer (tilsvarende 16,59 prosent) bekreftet en hensikt til å akseptere budet eller selge sine aksjer til Xplora i en separat transaksjon på samme vilkår som i tilbudet.

– Veldig komfortable

Dermed har Xplora aksept fra nesten 46 prosent av Doro-eierne. Det svenske analysehuset Redeye skriver i en oppdatering at akseptgraden er lav, og at Xplora kanskje må høyne budet for å nå de 90 prosentene som selskapet har satt som betingelse for å gjennomføre transaksjonen.

– Er det aktuelt å by mer?



– Doros største eiere og et samlet styre står bak budet. Videre har vi en del fond, men disse liker stort sett ikke å forhåndsakseptere før budet er live. Vi føler oss veldig komfortable, og det var derfor vi ga budet nå, svarer Kirkbak, som ikke har fått noen indikasjoner om andre budgivere.

Formiddagens kursoppgang på drøye 35 prosent til 33,30 svenske kroner i Stockholm tyder iallfall ikke på at Xplora vil få hard konkurranse om Doro.

Akseptperioden for Xplora-budet, som er finansiert gjennom lån fra DNB og SpareBank 1 SR-Bank, starter 18. oktober og går frem til 8. november.