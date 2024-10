Vi trenger flere konsulenter – ikke færre

Debattinnlegg: Hanne Christensen Lystad, bransjeleder for rådgivning i Virke

Regjeringen vil at 80 prosent av offentlig sektor skal bruke kunstig intelligens (AI) innen 2025. Da haster det voldsomt med å slippe til de skarpeste hodene innenfor teknologi og digitalisering. Mye av dette er kompetanse det offentlige ikke har i dag.

Hanne Christensen Lystad. Foto: Virke

I fjor brukte staten 13 milliarder kroner på konsulenter. 13 milliarder er en betydelig sum, men pengene går til noe svært samfunnsnyttig. Undersøkelser viser at den vanligste årsaken til å bruke konsulenter er manglende kompetanse innenfor IKT. Dette er en investering for å digitalisere og effektivisere offentlig sektor, og det trenger vi veldig i årene som kommer med svakere kommuneøkonomi og eldrebølge på vei inn. Når AI i tillegg skal integreres i så stor grad i det offentlige som digitaliseringsministeren skisserer, vil behovet for teknologikompetanse være sterkt økende.

Hver høst rundt statsbudsjett-tider kommer en politisk debatt om at staten bruker altfor mye penger på konsulenter

Rundt 130.000 personer tilbyr konsulenttjenester i Norge i dag, og de skaper ifølge Menon verdier for 130 milliarder kroner årlig, ifølge 2019-tall. Det er med andre ord vel verdt investeringen. Selv oppgir DFØ i en rapport nylig at statlige virksomheter har problemer med å beholde og rekruttere rett kompetanse på IKT-området.

I 2020 fikk Norge en mer digitalisert skattemelding som er forhåndsutfylt for alle. Nå trenger du bare å gå inn og sjekke at tallene er riktige. En suksesshistorie som er utviklet i tett samarbeid med Skatteetatens folk og IT-konsulentene. Jeg fikk selv nyttig lærdom ved å jobbe på dette prosjektet som ung og aspirerende konsulent for flere år tilbake.

Altinn er et annet eksempel. Tidligere beregninger viser at Altinn årlig sparer samfunnet for 1 milliard kroner i reduserte administrative kostnader.

Hver høst rundt statsbudsjett-tider kommer en politisk debatt om at staten bruker altfor mye penger på konsulenter. Til neste år håper jeg vi heller kan diskutere hvordan det offentlige skal klare å hente rett IKT-kompetanse til å ruste det offentlige, slik at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) når sitt ambisiøse mål om 80 prosent i 2025.

Hanne Christensen Lystad

Bransjeleder for rådgivning i Hovedorganisasjonen Virke