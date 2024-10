Analytiker Markus Heiberg i SEB skriver i en analyse at Nordic Semiconductors tredje kvartalsrapport bekrefter en konservativ, men ikke bekymringsfull forventning for veksten for 2025 i segmentet Short-Range.

SEB opprettholder sin vekstprognose på 10 prosent for Short-Range i 2025 fra et annualisert andre halvår 2024, men justerer totalomsetningen ned med 1 prosent grunnet svakhet i Long-Range-segmentet og øker driftskostnadene med 3 prosent.

Les også Resultathopp for Nordic Semiconductor Nordic Semiconductor fikk en omsetning på 159 millioner dollar i tredje kvartal. Samtidig var det en kraftig forbedring på bunnlinjen.

SEB gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 135 kroner.

Analysefakta Aksje: Nordic Semiconductor Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 135 (135)

Heiberg påpeker at nøkkelmarkeder som Consumer og Healthcare presterte over forventningene i tredje kvartal, til tross for en forsiktig 2025-guiding. Guidingen for fjerde kvartal indikerer en nedgang på 12 prosent på kvartalsbasis, som er svakere enn historisk gjennomsnitt, men følger etter et sterkt tredje kvartal.

Les også Ledelsen i Nordic drar frem brannslukningsapparatet Etter en katastrofal investordag i september har ledelsen i Nordic Semiconductor skjerpet inn dialogen. – Ingen indikasjon på at vi mister markedsandeler, sier toppsjefen.

SEB forventer at lanseringen av nRF54 i november vil bidra til økt omsetning i 2026. Til tross for marginale nedjusteringer av omsetningsestimatene for perioden 2024-26, veier en svakere kronekurs opp.

