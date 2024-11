Torsdag morgen la robotlagerselskapet AutoStore frem tredjekvartalstall. Øynene var spesielt rettet inn mot ordreinngangen.

Fasit viste en ordreinngang på 143,9 millioner dollar, som er 5,1 prosent lavere enn samme periode i fjor, og flat utvikling siden andre kvartal.

Driftsinntektene endte på 144,2 millioner kroner, som var høyere enn guidingen på 135-140 millioner. Driftsresultatet beløp seg til 54 millioner dollar, 20 prosent over konsensus.

Autostore-aksjen steg 6,1 prosent torsdag, og er fredag formiddag opp over 3,5 prosent.

Etter tallene gjentar SEB-analytiker Håkon Fuglu salgsanbefalingen, mens Kristian Spetalen i Arctic gjentar kjøpsanbefalingen.

SEB

Fuglu påpeker at ordreinngangen fortsatt er dempet, og ser derfor ingen grunn til å anta en vestlig forbedring i 2025.

Han uttrykker skepsis mot AutoStores konkurransedyktighet sammenlignet med neste generasjon lagerautomatiseringsløsninger, spesielt med tanke på et fortsatt svakt makroøkonomisk bilde som gjør kundene nølende.

Analysefakta Aksje: Autostore Meglerhus: SEB Anbefaling: Selg (selg) Kursmål: 7,8 (7,8)

Til tross for oppjustering av brutto marginer og driftskostnader for 2025, forblir Fuglu skeptisk til AutoStores evne til å møte konkurransen, og han vurderer aksjen som overpriset sammenlignet med konkurrenter i sektoren.

Fuglu gjentar selg og kursmålet er uendret på 7,8 kroner.

Arctic

Spetalen skriver «nøytrale resultater» til kvartalsrapporten. Det gir grunn til å avvente markedets bedring, samt at fraværet av ytterligere prosjektforsinkelser demper en av de negative faktorene som har bidratt til tidligere nedjusteringer.

Analytikeren påpeker også at AutoStore, til tross for et kontraherende marked, har klart å opprettholde stabil omsetning og ordreinngang, med en 20 prosent vekst i prosjektpipeline siden 2022 og en dobling av kundebasen siden børsnoteringen.

Analysefakta Aksje: Autostore Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 18 (18)

Med en verdsettelse som innebærer en 30–40 prosent rabatt i forhold til tilsvarende selskaper, mener Spetalen at markedet undervurderer AutoStores vekstpotensial og at aksjen har attraktiv oppside til tross for få kortsiktige positive triggere.

Spetalen gjentar kjøp og gjør ingen endring i kursmålet på 18 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.