Elon Musk går etter OpenAI i nytt søksmål

Elon Musk er ikke perlevenn med Sam Altman i OpenAI — selskapet de to startet sammen i 2015. Tesla-grunnleggeren har tidligere anklaget selskapet for å utvikle kunstig intelligens til fordel for kommersielle interesser fremfor for menneskehetens beste. Søksmålet ble siden trukket.

Nå er Musk på krigsstien igjen. I et nytt søksmål anklager han selskapet han forlot i 2018 for å misbruke markedsmakten til å presse ut andre aktører og hindre konkurranse. Det skriver Bloomberg.

I søksmålet trekker Musk frem OpenAIs utvikling fra et røttene som et non-profit selskap, til et kommersielt selskap drives av Microsofts interesser. Teknologigiganten er største eier i AI-selskapet med en andel på 49 prosent.

Jobber for militære kontrakter

I papirene hevder Musk at OpenAI har forsøkt å stjele AI-talenter gjennom aggressiv rekruttering og overbetaling. Han påpeker at selskapet er har personellkostnader på 1,5 milliarder dollar på kun 1.500 ansatte.

Han uttrykker videre bekymring om at selskapet angivelig kontaktet det amerikanske forsvarsdepartementet for å fjerne lovgivninger som nekter bruken av teknologien for «aktiviteter som har høy risiko for fysiske skader, deriblant våpenutvikling»

Det hevdes at «flokker» med sikkerhetsforskere har enten blitt kastet fra jobbene eller trukket seg i protest. Dette gjøres angivelig for å lage plass til nytt personell som skal tilrettelegge for militære kontraheringer.

Monopol innen AI

OpenAI har nå forlatt all intensjon om å være en veldedighetsorganisasjon som skal støtte menneskeheten, med et fokus på åpenhet og sikkerhet, hevder Musk. Han har selv lansert AI-tjenesten xAI, som skal oppnå nettopp dette.

«Åpenbart misfornøyd med å ha nær sagt monopol i AI-markedet, Microsoft og OpenAI er nå aktivt på jobb for å eliminere konkurrenter, for eksempel xAI, gjennom å presse investorer til å ikke støtte dem», heter det i rettspapirer levert til den føderale domstolen i Oakland, California.

OpenAI har omtalt tidligere søksmål fra Musk som «høylytte forsøk på å snakke ned OpenAI til sin egen fordel».