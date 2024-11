Atea og Experis går sammen om å levere IT-løsninger til norske sykehus de neste årene. Målet er å øke pasientsikkerheten og effektiviteten i en helsesektor som står overfor store utfordringer, som eldrebølgen og økte krav til helsepersonell.

SAMARBEIDER: Atea Norge og adm. direktør Ole Petter Saxrud. Foto: Sverre Christian Jarild

– Helse er et satsingsområde for begge selskapene. Samarbeidet gjør det mulig å sette sammen tverrfaglige team på en måte som hver for seg ikke ville vært mulig, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

– Kundene får den kompetansen de trenger der de er, levert av mennesker med kjernekompetanse innen sine felt og kapasitet til å stå i de store oppdragene over tid, legger han til.

Store utfordringer

Atea og Experis har tidligere vunnet rammeavtaler med Sykehusinnkjøp og Norsk helsenett, og vil bli invitert til å levere tilbud hver gang et konkret IT-behov lyses ut fra statlig helsesektor over hele landet. I tillegg har begge selskapene tidligere vært leverandører hver for seg til helsesektoren.

SAMARBEIDER: Experis og adm. direktør Trygve Solem. Foto: Experis

Norge står foran en omfattende demografisk endring der antall eldre øker kraftig, samtidig som færre er yrkesaktive. Ifølge regjeringens Perspektivmelding vil det være behov for 180.000 flere helsearbeidere innen 2060.

– Helsesektoren må gjennom en digital transformasjon om de skal klare å løse samfunnsoppdraget sitt framover. Samtidig stilles det høyere krav til IT-systemer innenfor helse enn det gjøres i andre sektorer. Teknologi, IT- og helsekompetanse og innovasjon blir svært viktig for å behandle og følge opp pasienter i en befolkning som blir stadig eldre, sier Trygve Solem, adm. direktør i Experis.

Lokal tilstedeværelse

Selv om dette er første gang Atea og Experis går sammen som leverandør for helsevesenet, fremhever selskapene at deres kombinerte kapasitet vil gjøre dem i stand til å bistå raskt og på kort varsel.

– Med lokal tilstedeværelse i helseregionene er vi organisert nær kundene, noe som gir en fleksibilitet som er essensiell i helsesektoren, sier Solem og legger til at dette gir muligheter for ytterligere spesialisering av konsulentene og muligheten til å ha dedikerte helseteam.

Selskapene hevder også at stadig flere innkjøpere av IT-tjenester etterspør samarbeid mellom leverandører for å sikre bredde og spisskompetanse.

– Vi ser en trend der flere store offentlige virksomheter ønsker mer bredde og spisskompetanse. Vi tar utfordringen på strak arm, og så behovet for å gå i to-spann på disse store rammeavtalene, sier Saxrud.

De to IT-selskapene har til sammen rundt 2.500 ansatte i Norge; hvorav Atea har 1.800 ansatte fordelt på 23 kontorer i Norge, mens Experis har mer enn 700 konsulenter.