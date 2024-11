Kilter har laget en ugressrobot som både gründere og eiere har store planer for.

Idéen er å kombinere tre ting på én gang: Ved å bruke roboten skal bonden kunne spare penger på sprøytemidler, selge avlinger uten rester av skadelige stoffer og dessuten slippe å bruke tid og kostnader på luking for hånd.

Nå har selskapet hentet 95 millioner kroner i frisk kapital.

Kilter (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 2,5 4,1 Driftsresultat −18,3 −10,4 Resultat før skatt −19,6 −11,4 Årsresultat −19,6 −11,4 Eiere (før transaksjonen): Adigo Holding (37,3 %), SBG Invest (34,1 %), Adigo Mekatronikk (9,7 %), Kaurstad (8,1 %), Halden Kommunale Pensjonskasse (2,8 %), andre (8,0 %).

– Helt avgjørende

– Dette er kjempeviktig for oss. Pengene er helt avgjørende, sier daglig leder Anders Brevik til Shifter.

Kilter startet som et utviklingsprosjekt hos teknologihuset Adigo, og ble etablert som en selvstendig virksomhet i 2020.

Kilter har i flere år vært i markedet for å hente et større beløp i vekstkapital, men uten å få ballen i mål.

Høsten 2021 håpet selskapet på opp mot 60 millioner fra Ola og Kari Nordmann på folkefinansieringsplattformen Dealflow. To år senere var det planen å hente mellom 50 og 80 millioner kroner.

Så sent som i juli skrev Finansavisen at omsetningen endte på en brøkdel av det planlagte, samtidig som pengene rant ut.

Les også – Markedet er krevende, det merker vi Teknologiselskapet N2 Applied har noen av Norges rikeste på eiersiden, men er på kapitaljakt. Siden start har det utelukkende levert røde tall.

– Ukjent greie for dem

Finansieringsrunden på 95 millioner kroner er ledet av nederlandske Pymwymic og australske Nufarm.

Pymwymic står for Put Your Money Where Your Meaning Is Community. Det blir beskrevet som en nederlandsk investeringsplattform som satser på bærekraftige løsninger.

Nufarm er et industriselskap for landbrukskjemikalier og plantevern. Eksisterende eiere bidro også, i tillegg til investoren ProAgInvest, som har base i Spania og Portugal. Det er en tidligfaseinvestor i landbruk og teknologi.

Les også – Markedet er helt enormt BI-førsteamanuensis Ellen Altenborg har ikke sett maken til markedsmulighet siden 1990-tallet. Dette er selskapet hun satser på nå.

Største eksterne investor frem til nå har vært SBGI, som står for Ski Bygg Gruppen Invest.

Men aller størst er Adigo-gruppen, lokalisert på Langhus sørøst for Oslo. Det er teknologihuset Kilter springer ut av – og holder til i.

– Vi prøvde lenge å snakke med norske investorer, men vi måtte til utlandet og fikk det faktisk til der, til tross for et kjempevanskelig kapitalmarked. Det er jeg veldig stolt av, sier Brevik til Shifter.

Les også Graver gull i manchego-land Spania har 15 millioner sauer. Nå vil beitegründeren beskytte dem med norskutviklet sporingsteknologi.

Han mener norske investorer ikke kan nok om landbruk.

– Det er en ukjent greie for dem, og de skjønner ikke hvor stort landbruk er globalt, eller hvilket problem disse kundene står overfor, sier Brevik.

Etter en runde i fjor høst var prisingen 208 millioner kroner. Nå er verdsettelsen 250 millioner kroner, opplyser Brevik til Shifter. Nå er planen å gire opp satsingen i utlandet og ansette 15 nye.