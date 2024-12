Crayon bekrefter at de er i diskusjoner med SoftwareOne Holding angående et mulig frivillig bud fra SoftwareOne om å kjøpe aksjene i det norske teknologiselskapet for et vederlag bestående av kontanter og aksjer, ifølge en børsmelding fredag morgen.

Det opplyses dog videre at det «er ingen sikkerhet for at disse diskusjonene vil føre til et bud».

Meldingen kommer som en respons på nye rykter i media.

Senest i går meldte Bloomberg om at SoftwareOne nærmer seg en mulig avtale med Crayon. «Det sveitsiske selskapet legger siste hånd på et bud for å ta Crayon av børs og kan kunngjøre den planlagte sammenslåingen allerede denne måneden, ifølge anonyme kilder», skrev nyhetsbyrået.

Torsdag steg Crayon-aksjen hele 8,4 prosent, og er opp 62,6 prosent til 137,70 kroner så langt i år.

Kjempepremie

Tidligere har både Reuters og Bloomberg rapportert at flere parter har vært i dialog med SoftwareOne angående et potensielt bud for å ta selskapet av børs.

Oppkjøpsfondet Apax Partners, sammen med flere store aksjonærer i SoftwareOne, har diskutert forskjellige strukturer, som kan innebære å ta både SoftwareOne og Crayon av børs, for så å fusjonere de to selskapene.

Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen mener Crayon fort kunne se et bud på 200 kroner.



«SoftwareOne sin prising før siste artikkel tilsvarer minst 150 kroner for Crayon. På toppen av dette kommer en budpremie og vi mener Crayon bør prises dyrere gitt mye høyere vekst. 200 kroner er ikke utenfor rekkevidde mener vi», sa Spetalen i september.