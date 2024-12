Ny rapport avslører svikt i digital sikkerhet

Rapporten fra Digitaliseringsdirektoratet omfatter 91 statlige virksomheter, skriver Dagens Næringsliv.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung (Ap) sier hun er både overrasket og bekymret.

– Helt siden Russlands invasjon i Ukraina har det vært ganske høyt fokus på sikkerhet og beredskap generelt, men også på den digitale sikkerheten. Jeg hadde nok håpet at vi hadde kommet lenger, sier Tung.

Virksomhetene representerer kjernen i norsk statsforvaltning og omfatter flere samfunnskritiske funksjoner.

Enkelte av de virksomhetene sliter med grunnleggende elementer som risikovurdering, evaluering av sikkerhetstiltak og systematisk øving. Det skjer samtidig som trusselbildet mot Norge blir stadig mer alvorlig.

Halvparten av virksomhetene undersøker ikke om etablerte sikkerhetstiltak faktisk fungerer og vet dermed ikke om beskyttelsen de har implementert, virker.

– Dette er en daglig kamp. Folk må ta på seg de digitale vernebrillene og verneskoene og sørge for at systemene som de har, er trygge, og at de blir passet på, sier statsråden.