Jefferies-analytiker Edison Lee tror Apple skuffe på inntjeningen, og anbefaler aksjonærer å kvitte seg med aksjer de har i selskapet, skriver CNBC.

Analytikeren nedgraderer Apple fra «hold» til «underperform», drøyt tre måneder etter at han sist nedgraderte verdens mest verdifulle selskap.

Lee kutter også kursmålet fra 211,84 dollar pr. aksje til 200,75 dollar, noe som tilsvarer en nedside på 12,7 prosent.

Skuffer på AI

Lee tror Apple vil bomme på den estimerte inntektsveksten på 5 prosent for første kvartal i regnskapsåret 2025, og peker blant annet på svake iPhone-salg som en av årsakene. Fremover forventer han at selskapet vil komme med en guiding for inntektene i andre kvartal som vil ligge på et nivå i de lave ensifrede prosentene, noe som er under konsensusforventningene.

Apple legger frem tallene for første kvartal i regnskapsåret 30. januar.

I tillegg til de økonomiske utsiktene, mener Lee at Apples fremtid innen kunstig intelligens er «dempet». Han tror dette kan være bekymringsfullt for markedet, som i stor grad har hatt fokus på potensialet for teknologien i mer enn ett år.

Til tross for sine ankepunkter mot Apple, er Lee foreløpig ganske alene i sitt syn. Nitten analytikere anbefaler å kjøpe Apple, og seks sier «hold», ifølge Tipranks.com. Bare tre andre analytikere anbefaler å selge aksjene.

«Massive investeringer»

Nedgraderingen kommer samtidig som Trump annonserer potensielle «massive investeringer» fra Apple i USA.

– Jeg snakket med Tim Cook fra Apple. Han sa at de kommer til å gjøre en massiv investering i USA på grunn av vår store valgseier, sa Trump på et rally søndag i Washington D.C. ifølge Fox Business.

Trump spesifiserte imidlertid ikke hvor stor denne nye forpliktelsen vil være eller i hvilken form. Dette vil uansett ikke være første gang Cook og Trump samarbeider. Apple-sjefen var også en del av Trumps American Workforce Policy Advisory Board, som hadde som mål å fremme jobbvekst og styrke den amerikanske arbeidsstyrken i Trumps første presidentperiode.

Cook ga også personlig penger til Trumps innsettelse og var selv til stede da Trump ble tatt i ed som president.