OpenAI skal booke fly og handle mat for deg

OpenAI lanserer en ny kunstig intelligens-tjeneste kalt Operator, som kan hjelpe brukere med alt fra å bestille flyreiser til å handle dagligvarer og fullføre kjøp. Tjenesten etterligner menneskelig atferd ved å navigere nettsteder, skrive og klikke på knapper.

I begynnelsen lanseres Operator som en begrenset «forskningsversjon» for amerikanske brukere som abonnerer på ChatGPT Pro til 200 dollar per måned. Verktøyet kombinerer OpenAI-teknologier for datavisjon og flerstegs problemløsning, og har samarbeidspartnere som Instacart, OpenTable og Uber.

Mens Operator lover økt produktivitet, erkjenner OpenAI risikoene forbundet med feil eller misbruk. Tjenesten krever brukergodkjenning for sensitive oppgaver og er designet for å holde brukeren i kontroll.

– Brukeren skal alltid føle at de har kontroll, sa Yash Kumar, som leder produkt- og ingeniørteamet bak Operator.

Tirsdag annonserte Trump et samarbeid mellom OpenAI og Oracle, ledet av SoftBank som skal investere milliarder av dollar på infrastruktur rettet mot kunstig intelligens.