– Har vi for høye marginer over tid, har vi ikke gjort jobben vår overfor kunden og samfunnet. Er de for lave, har vi ikke gjort jobben vår overfor eiere og medarbeiderne, sier Jan Willy Løken, daglig leder i Jølstad Begravelsesbyrå.

Jølstad er det klart største begravelsesbyrået i Norge, med 65 kontorer, egen franchiseordning og internasjonal avdeling for forsendelser av døde til og fra utlandet.

18 prosent av dødsfallene blir håndtert i Jølstad-regi.

Aksjonærer i Jølstad Begravelsesbyrå Aksjonær Nøkkelperson Andel Baaco Borgar Jølstad 18,6 % Lilleberg Eiendom Odd-Einar Christophersen 10,4 % Styre & Stell Ole Christian Gulli 10,4 % Katina Erling Ophaug 10,0 % Trim Invest Trygve Graff-Wang 10,0 % Mustad Industrier Ebbe C. Astrup 7,8 % Lybergs Assuranse Karl Petter Lyberg 7,8 % Loc Lars Øberg 7,5 % Morten Henning Samuelsen Morten Henning Samuelsen 7,5 % Fermin Gunnar Rydning 3,9 % Acane Birger Nergaard 3,8 % Jarl Jan Willy Løken 2,3 % Sum - 100,0 %

– Har kjøpt jevnt og trutt

De seneste årene har bransjen vært gjennom en konsolidering. Jølstad er et konsern med eiere på topp. I tillegg kommer de frivillige kjedene Heder og Farvel. Til sammen har disse tre grupperingene rundt 60 prosent av gravferdene i Norge.

Også Jølstad har bidratt: Det første oppkjøpet kom i 1982, da Jølstad kjøpte et begravelsesbyrå i Sandvika i Bærum. Deretter ble det oppkjøp i omkringliggende kommuner som Ski og Lillestrøm.

– Vi har kjøpt byråer litt jevnt og trutt de seneste 25 årene. Vi har en vekststrategi som innebærer at vi kjøper byråer, men vi er ikke aktivt ute og søker.

– Derimot vurderer vi eventuelle oppkjøpsmuligheter som måtte komme, sier Løken.

– Den fulleste gikk i midten

Firmaet ble startet på Grefsen i Oslo av Odd Borgar Jølstad i 1956.

– Han hadde i lengre tid studert bransjen, var interiørarkitekt og hadde sans for detaljer. Han så at det var behov for endringer, sier Løken.

– Mange av de som var ute og bar kistene i kirkene, var jo dagarbeidere. Det fortelles at det ikke var helt uvanlig at den fulleste gikk i midten, for da hadde man i hvert fall et håndtak å holde i, sier Jølstad.

– Det er selvfølgelig karikert, men det var helt klart en bransje med ganske stort forbedringspotensial, legger han til.