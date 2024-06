Kjempevekst for Snøhetta

Snøhetta har hatt en solid omsetningsvekst i fjor, og omsetningen økte fra 365 til 727,6 millioner kroner. Driftsresultatet for 2023 endte på 57,1 millioner kroner, sammenlignet med 35,4 millioner kroner i 2022.

Omsetningsveksten kommer hovedsakelig fra Midtøsten, der driftsinntektene har økt fra 55,8 millioner i 2022, til 421,3 millioner i fjor.

Dette tilsvarer en vekst på over 650 prosent. Selskapet har også hatt en positiv omsetningsutvikling i USA, Europa, Australia og Asia.

Norge er det eneste segmentet der omsetningen har gått ned, fra 124,6 millioner kroner i 2022 til 36,1 millioner kroner i fjor.

Snøhetta (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 727,6 365,1 Driftsresultat 57,1 33,4 Resultat før skatt 47,0 31,5 Årsresultat 30,8 19,1

Lavere utbytte

Resultatet etter skatt økte fra 19,1 millioner i 2022, til 30,8 millioner i 2023.

«Snøhetta Oslo, Snøhetta Asia, Snøhetta Australasia og Studio Innsbruck leverer over budsjett og bidrar til det sterke resultatet. Studio Paris leverte nesten på budsjett, mens Snøhetta Design hadde et større underskudd», heter det i årsberetningen.

I 2023 har selskapet satt av 5,4 millioner kroner i utbytte, hvorav 2,7 millioner kroner betales ut til partner og største eier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta. Dette er betraktelig mindre enn året før, da selskapet betalte ut 10,5 millioner kroner i utbytte, tilsvarende 55 prosent av resultatet.

Snøhetta skriver i årsregnskapet at de møter de samme utfordringene som andre aktører i bransjen. De opprettholder et fokus på å sikre de beste talentene i bransjen, lande nye prosjekter, risikohåndtering og forbedring av operasjonell ledelse. Videre opplyser selskapet at de ikke har noen planer om å ekspandere innenfor tekniske tjenester, men fortsetter å fokusere på arkitekts og design i verdensklassen.

Arkitektselskapet har hatt en god finansiell start på året, hovedsakelig på grunn av de mange prosjektene de sikret i 2023, skriver styret i årsberetningen.