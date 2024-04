Analytiker spår marerittkvartal

Tesla står overfor en tøff periode ettersom kinesisk etterspørsel fortsetter å være svak, noe som vil veie ned på antall leveranser i første kvartal, sier Wedbush-analytiker Dan Ives, ifølge Marketwatch.

Tesla pleier å publisere antall leverte biler kort tid etter at kvartalet er over – noe som fungerer som en proxy for salgstall i kvartalet.

Ifølge FatcSet-konsensus er det ventet at Tesla leverte 457.000 biler i første kvartal, mot 423.000 biler i samme kvartal året før. Det vil i så fall være en nedgang fra forventningene sent i januar, som da lå på 494.000 biler.

Ives mener bilprodusenten har hatt et «marerittkvartal» i en perfekt storm av etterspørselsproblemer som har bidratt til å sende konsensusforventningene markert nedover.

I tillegg til Ives er Deutsche Bank-analytiker Emmanuel Rosner ute og kutter sine forventninger for første kvartal.

Han tror Tesla leverte 414.000 biler i kvartalet – et kutt fra tidligere forventning om 427.000 biler. Mye av kuttet handler om svakere enn ventet salg i Kina, samt produksjonskutt i landet.

Rosner kutter samtidig forventningene for 2024 fra 2,06 millioner til 1,9 millioner biler.

«Selv om Tesla har annonsert at det vil heve prisene i USA og Kina med effekt fra april, så ser vi det heller som et forsøk på å øke salget i mars enn at det er et tegn på solid etterspørsel», skriver Rosner.