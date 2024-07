Risikerer å miste kontroll over Hurtigruten

Storeier TDR Capital i Hurtigruten risikerer å miste kontrollen over cruiserederiet, dersom selskapet ikke lykkes med å refinansiere et obligasjonslån innen utgangen av august. Det melder Bloomberg, som siterer kilder med kjennskap til saken.

Som et del av finansieringsplanen lagt frem i februar, må Hurtigruten enten refinansiere obligasjonslånet eller utvide løpeperioden for lånet. Dersom dette ikke skjer vil kreditorene overta en 51 prosent kontrollerende andel i cruiserederiet.

Forhandlinger mellom obligasjonsholderne og TDR pågår for fullt, men det er ikke gitt at partene når en enighet i tide, ifølge Bloombergs kilder.

Hurtigruten må også dekke 20 millioner euro i nedbetaling av obligasjonen innen 26. august, for å unngå brudd på lånevilkårene.

TDR har vært på eiersiden av Hurtigruten i ti år, og har flere ganger bidratt med lån og kapital til rederiet. Siden 2021 har TDR bidratt med gjeldsfasiliteter på 375 millioner euro.

Rederiet fikk et underskudd på 243,3 millioner euro for 2023 under ett. Til sammen har selskapet et akkumulert tap på 900 millioner euro siden pandemiåret 2020. For en uke siden gikk Daniel Skjeldam av som toppsjef, etter nesten 12 år ved roret.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.