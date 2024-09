Mandag meldte Volkswagen at de vurderer å stengte flere fabrikker i Tyskland, før første gang i selskapets historie, som et ledd for å kutte kostnader og tilpasse seg et stadig tøffere økonomisk klima.

Torsdag hevder Tysklands største fagforening, IG Metall, som også sitter i Volkswagens tilsynsstyre, at de vil vurdere alle muligheter for å unngå fabrikkstengninger. Og et av de alternativene som er under vurdering er fire-dagers arbeidsuke, skriver Reuters.

Imidlertid understreker fagforeningen at den jobbsikkerhetsavtalen som ble inngått i 1994, og som visstnok har hjulpet VW gjennom tidligere kriser, ikke bør ofres i møte med dagens utfordringer.

Kraftig kritikk fra ansatte

– Vi trenger fremtidsrettede ideer om hvor potensialet kan finnes. Volkswagen har overlevd vanskelige situasjoner før, sier Christiane Benner, sjefen for IG Metall i Tyskland.

KRITISK: Bedriftsrådsleder Daniela Cavallo i Volkswagen. Foto: Bloomberg

Stemningen blant Volkswagens ansatte er på bristepunktet. Under et allmøte i Wolfsburg denne uken uttrykte de ansatte sin misnøye med ledelsens planer etter at det ble kjent at selskapet for første gang vurderer å stenge en eller flere fabrikker i Tyskland, og også den 30 år gamle jobbgarantien er truet, skriver Handelsblatt.

– Dere vil stenge fabrikker, sette våre kolleger på gaten. Jeg skal si dere hva det er: Det er ikke bare et fallitterklæring. Det er en konkurserklæring, sa bedriftsrådsleder Daniela Cavallo under møtet, og høstet applaus fra de fremmøtte.



Politisk press

Den alvorlige situasjonen har også fått politisk oppmerksomhet, og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har aktivt engasjert seg i samtaler med både ledelsen i Volkswagen og representanter fra fagforeningene.

ENGASJERT: Tysklands kansler Olaf Scholz (SPD). Foto: Bloomberg

Scholz understreker viktigheten av Volkswagen som en av de største aktørene i bilindustrien, men sier det er opp til selskapet å løse floken og at regjeringen ikke vil blande seg inn. Mens Scholz' partikollega og arbeidsminister Hubertus Heil påpeker at det nå er avgjørende å sikre arbeidsplassene og unngå oppsigelser.

– Det må tas ansvar, også fra konsernets side. Vi vil ikke bare følge med politisk, men også støtte der det er nødvendig, sier Heil.

Heil nevnte igjen områdene forskning og utvikling samt arbeidsmarkedspolitiske tiltak. I tillegg nevner han også avgiftsinsentiver for elbiler som firmabiler som ble innført for å stimulere etterspørselen.

Sterke fagforeninger

Bakgrunnen for den pågående krisen ligger i Volkswagens økende kostnader. Volkswagen er Tysklands største industrielle selskap, men har lenge slitt med å få bukt med kostnadene for sitt hovedmerke. En treg overgang til elbiler i Tyskland har ikke akkurat hjulpet heller. I tillegg har forbrukernes kjøpekraft falt som følge av inflasjon og rentepress.

Bilgiganten har rundt 650.000 ansatte globalt, hvorav 300.000 i Tyskland, har Volkswagen en sterk fagforeningskultur som gjør kostnadskutt ekstra krevende. Halvparten av plassene i selskapets tilsynsstyre er holdt av arbeidstakerrepresentanter, og den tyske delstaten Niedersachsen, som ifølge Bloomberg eier en 20 prosent andel, står ofte på fagforeningenes side.