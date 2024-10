– Det er gledelig å se at folk i alle kriker og kroker av landet vårt nå velger elbil. De som fortsatt påstår at elbil ikke funker på bygda tar rett og slett feil, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, etter at det ble klart at elbiler sto for 96,4 prosent av nybilsalget over hele landet i september – som er ny rekord.

Møre og Romsdal leder elbilbølgen med en andel på 98,2 prosent, høyere enn fylker som Oslo og Akershus. Men Bu peker også på at også Finnmark, som har lavest andel i landet, likevel har 93,2 prosent.

– Det er helt utrolig at over 9 av 10 nybilkjøpere velger elbil i det nordligste fylket, der man er avhengig av bil, sier hun.

Les også Spår flere elbilkutt: – Tyngdeloven sier at prisene skal ned Et trått elbilmarked i Europa har gitt prisfall og økt bruktimport til Norge. Analyseansvarlig Jonathan Parr i Rebil tror det vil bli ytterligere prispress på elbiler her til lands.

Statsbudsjettet avgjørende

Bu mener at 100 prosent elbilsalg innen 2025 er mulig, men at statsbudsjettet vil være avgjørende. Hun advarer mot endringer i momsfritaket for elbiler og understreker behovet for å øke avgiftene på fossile biler.

– De må ikke røre momsgrensa, samtidig bør avgiftene for elbil holdes uendret. Vi støtter utspillet fra Møller om at fossile biler bør bli dyrere, sier hun.



Kommentaren til Bu kommer etter at Ulf Tore Hekneby i Harald A. Møller NRK Dagsrevyen mandag sa at det måtte bli en «kraftig innstramming av avgiftene på fossile biler» om vi skal nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025.

– Elbilforeningen er ikke med på en diskusjon om hvor mange fossilbiler det er i orden at vi skal selge etter 2025. Målet er utvilsomt 100 prosent nullutslipp og da må kommende statsbudsjett rigges for det, sier Bu.

Les også 350.000 kroner billigere med firehjulsdrift Skulle du ha firehjulsdrift på elbilen BMW i5 ble du tidligere tvunget opp på den rådyre toppmodellen. Nå kommer en etterlengtet og langt billigere nyhet.

POPULÆR: Tesla Model Y var den mest solgte bilen i Norge i september. Foto: Håkon Sæbø

Tesla på topp

Elbilandel i nybilsalget i september ble toppet av Møre og Romsdal topper med 98,5 prosent, foran Vestland med 97,8 prosent og Oslo på 97,2 prosent. Lavest ligger Finnmark med 93,2 prosent, Nordland med 95,9 prosent og Innlandet med 94,1 prosent



Det norske folk har enn så lenge ikke blitt skremt vekk av Elon Musk, og Tesla hadde de to mest solgte bilene i Norge i september med Model Y, som solgt 2.107 biler og Model 3, som solgte 2.067 biler. På tredjeplass kom Volvo EX30 med 803 solgte biler.