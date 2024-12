På vei mot topp tre i verdens bilindustri

De japanske bilgigantene Nissan og Honda har nylig kunngjort at de har innledet prosessen med å vurdere en mulig sammenslåing, hvor også Mitsubishi deltar i samtalene. Dersom planene gjennomføres, vil det nye selskapet bli verdens tredje største bilprodusent målt i salg, melder CNBC. Målet er å børsnotere det sammenslåtte holdingselskapet innen august 2026, ifølge Reuters.

Aksjene i Honda stiger 2,3 prosent, mens Nissan-aksjene har en mindre økning på 0,6 prosent.

Høy konkurranse i elbilmarkedet

Siden 2016, ofte omtalt som et gjennombruddsår i elbilens historie, har konkurransen blant globale elbilprodusenter vært intens. Tesla og Kinas BYD har skilt seg ut som de ledende aktørene.

Allerede tilbake i 2008 lanserte Tesla sin velkjente Roadster, som beviste at elbiler både kunne være kraftige og attraktive. Et par år senere kom Nissan ut med sin Leaf, som ble verdens første masseproduserte helelektriske bil.

Til tross for å ha vært en elbilpioner, har Nissans resultater stagnert. I sin nyeste kvartalsrapport kunngjør selskapet planer om å kutte 9.000 jobber og redusere produksjonskapasiteten med 20 prosent.

«Det er så mange varselsignaler og røde flagg rundt Nissan for øyeblikket, at noe måtte skje. Om sammenslåing er løsningen, er et annet spørsmål.»

Dette ble sagt av Peter Wells, professor i forretning og bærekraft ved Cardiff Business School’s Centre for Automotive Industry Research, til CNBCs forrige uke. Videre påpekte Wells at selskapet har slitt i markedet, slitt på hjemmemarkedet, og mangler den riktige produktporteføljen.