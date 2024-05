Fortsatt sterke boligpriser

Gjennomsnittlig salgstid på landsbasis i Norge i april var 54 dager, mot 56 dager i mars og 40 i april i fjor. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 27 dager, mens salgene tok lengst til i Tromsø med 105 dager.

Høy aktivitet

April er normalt en god salgsmåned, og mandagens tall rimer med signalene fra DNB Eiendom før helgen om at det både ble solgt og lagt ut godt med boliger gjennom måneden.

– Vi har faktisk ikke sett så gode april-tall, men det har også litt sammenheng med tidlig påske, uttalte direktør Renate Sørestrand-Hansen.

DNB Eiendoms egne tall viste at boligene i snitt ble solgt rundt 3 prosent over prisantydning, noe som er over snittet for samme måned i fjor.

Budskapet var et lignende hos Nordvik, der antallet salg i april var hele 43 prosent høyere enn i april i fjor. Mye skyldes riktignok at man er i ferd med å ta igjen de lavere volumene fra de to foregående kvartalene.

– Det var et taktskifte i april, da ble svært mange av overliggerne fra i fjor høst og i vinter solgt. Nå er det nesten ingen av disse igjen. Vi ser store volumer, både når det kommer til tilbud, men også etterspørsel, sa direktør Martin Kiligitto til Finansavisen i forrige uke.

Slakter regjeringen

Eiendom Norge-direktøren benytter også sjansen til å slakte den siste månedens forslag fra regjeringen om nye reguleringer av boligmarkedet.

– Timingen på flere av forslagene er elendig. Det mest radikale er forslaget fra kommunal- og distriksminister Erling Sande (Sp) om å gi kommunene mulighet til å kreve at boligene som bygges skal være borettslag, alternative boligmodeller eller utleieboliger for evig tid, sier Lauridsen.

Han er klar på at forslaget vil svekke norsk boligbygging ytterligere, i en tid hvor boliginvesteringene har det kraftigste tilbakeslaget på mange tiår.

– Det store fallet i antall sekundærboliger de siste årene i kjølvannet av regjeringens massive økning i formuesskatten, viser hvor følsomt boligmarkedet er for politikkendringer. Sande bør legge forslaget i skuffen umiddelbart, anbefaler direktøren.

Han oppfordrer regjeringen til å tenke seg nøye om.

– De risikerer bare å gjøre en vanskelig situasjon i byggenæringen enda vanskeligere. Hvis de vil gjøre boligmarkedet og boligbyggingen en tjeneste, bør de heller avskaffe utlånsforskriften og gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak i revidert statsbudsjett nå i mai, fortsetter Lauridsen.

Obos-prisfall

Torsdag i forrige uke viste tall fra Obos prisfall på 0,5 prosent nasjonalt og 0,6 prosent i Oslo i april.

– Obos-prisene falt noe i april etter sterk vekst i mars. Noe av prisfallet kan skyldes at det ble solgt en høyere andel fire- og femromsleiligheter. De store boligene har ofte lavere kvadratmeterpris enn de små, forklarte sjeføkonom Sissel Monsvold.

Selv om april-tallene var svakere enn snittet for de ti seneste årene, påpekte hun at mars/april under ett viste 1,7 prosent prisoppgang i Oslo, godt over snittet for de siste ti årene.