De aller fleste nordmenn velger å hyre inn en eiendomsmegler når et salg står for tur. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) velger likevel snaut to prosent å avstå fra dette, og selger heller boligen selv som privatperson eller gjennom for eksempel selskapet sitt. Med 90.732 boliger solgt i Norge i 2023 utgjør det i underkant av et par tusen transaksjoner uten eiendomsmegler.

Eiendomsmeglere er i stor grad bundet av omfattende regelverk og rettspraksis knyttet opp mot avhendingsloven og eiendomsmeglingsloven, som blant annet innebærer at megleren skal få belyst alle relevante opplysninger og sørge for at de er korrekte. De samme lover og reglene gjelder ikke nødvendigvis når man kjøper direkte av eier uten megler, enten det er som privatperson eller på vegne av et selskap, ifølge NEF-direktør Carl O. Geving.

– Det er strenge regler for hvordan meglere skal opptre og en lang liste med opplysninger som må oppgis i salgsoppgaven. Det er derfor ganske omfattende informasjon som fremtvinges ved bruk av megler. De samme reglene gjelder ikke nødvendigvis når man selger bolig som privatperson eller gjennom et selskap, sier han.

Vi mennesker har en tendens til å se ting i favør av oss selv. En privatperson kan derfor holde tilbake på opplysninger eller fremstille ting mer positive enn de egentlig er. Adm. dir. Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund

Egeninteresse

– Som kjøper er det viktig å være klar over at det er langt mer risikofylt å kjøpe eiendom gjennom en privatperson eller vedkommendes selskap. Det er noe helt annet å kjøpe et hus, hytte eller tomt enn å kjøpe en sykkel eller en sofa fra en privatperson. Kjøper du eiendom av en privatperson, så kan du være sikker på at vedkommende ikke har kontroll på det juridiske, sier Geving.

Et annet problem med å kjøpe eiendom av en privatperson/selskap er at vedkommende har en egeninteresse.

– Vi mennesker har en tendens til å se ting i favør av oss selv. En privatperson kan derfor holde tilbake på opplysninger eller fremstille ting mer positive enn de egentlig er. Mange er nok heller ikke bevisste på hvor strenge krav som stilles til deg som selger. Det er eiendomsmeglere drillet i.

"Tre gode grunner"

Administrerende direktør i NEF peker på tre årsaker til at man bør bruke eiendomsmegler ved et salg:

1. For det første er meglere trent i å matche selger med de riktige interessentene og få optimal pris.

2. En eiendomstransaksjon er en svært kompleks rettslig og finansiell transaksjon, det er mange muligheter for å trå feil. Det er en viktig årsak til at de fleste velger å bruke megler, da det er en betydelig forhøyet risiko knyttet til opplysningskravene som ligger på selger etter endringene i avhendighetsloven som kom for et par år siden.

3. Det tredje går på at det er mye jobb. De fleste orker ikke bruke tid på å følge opp interessenter og sette seg inn i alle lover og regler når man kan bruke en profesjonell.