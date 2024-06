100.000 eiendommer i Norge har ukjente eiere

I et intervju med TV 2 i forrige uke ba Økokrim-sjef Pål Lønseth om en innstramming av eiendomslovene i Norge. Økokrim-sjefen får støtte fra skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Det er en utfordring at vi ikke har tilstrekkelig oversikt over hvem som eier hva i Norge, sier Funnemark til TV 2.

Før skattemeldingene ble sendt ut i mars i år, manglet Skatteetaten opplysninger om eierskap til cirka 193.000 eiendommer. Rundt 6000 fritidseiendommer er registrert uten eiere, og i underkant av 67.000 eiendommer er registrert på mennesker som er døde.

I de cirka 193.000 tilfellene der Skatteetaten mangler opplysninger, er det ingen tinglyst eier, og heller ingen eier som har oppgitt eiendommen i skattemeldingen.

For rundt 90.000 av eiendommene er det av ulike årsaker normalt at de ikke har registrerte eiere. Det kan for eksempel skyldes at eierne er registrert på seksjoner. Dermed gjenstår det 100.000 eiendommer.

Funnemark mener en registreringsplikt for eierskap til fast eiendom er nødvendig.

– Det ville ha gjort det veldig mye enklere for oss å fastsette og kreve inn riktig skatt, men kanskje enda viktigere: å bekjempe økonomisk kriminalitet, sier Funnemark.

(NTB)