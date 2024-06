Huset fra «Alene hjemme» solgt for mer enn 50 millioner

Huset der skurkene Harry og Marv blir rundlurt og mørbanket av unggutten Kevins lure knep, er på 836 kvadratmeter. Det rommer fem soverom, seks bad, hjemmekino, innendørs treningssenter og idrettshall.

Huset ligger i Chicago-forstaden Winnetka og ble solgt sist i 2012, da for 1,59 millioner dollar. Siden har det blitt rehabilitert og utvidet, skriver Chicago Sun-Times.

I «Alene hjemme» fra 1990 blir 8-åringen Kevin, spilt av Macaulay Culkin, ved uhell etterlatt hjemme når familien drar på juleferie i Paris. Kevin må så forsvare hjemmet fra to ranere, spilt av Joe Pesci og Daniel Stern.

Det er andre gang på kort tid at et hus fra filmserien legges ut på markedet, skriver det svenske nyhetsbyrået TT. I desember ble huset på Manhattan fra «Alene hjemme 2» lagt ut for 6,7 millioner dollar.