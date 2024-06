Ferdigstilles 40.000 færre boliger enn nødvendig

Nyboligsalget i mai var opp 15 prosent mot samme måned i 2023. Det fremkommer av tall fremlagt av Boligprodusentenes Forening torsdag morgen.

De seneste året er det igangsatt bygging av 13.916 boenhet, det beregnede boligbehovet er på 29.384 boenheter.



Foreningen ser en svak bedring i nyboligmarkedet, men peker samtidig på at salg og igangsetting det nest laveste de har målt for mai måned.

Roper varsko

– Aktiviteten er bare halvparten av det nødvendige for å ha tilstrekkelig boligforsyning, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Rapporten finner at det vil ferdigstilles 40.000 færre boliger enn hva som trengs de neste fire årene. Dette er like mange boliger som i hele Lillestrøm kommune. Foreningen mener at hele landet vil rammes av boligmangelen, og at presset vil være størst rundt storbyene, men også merkes ute i distriktene.

Situasjonen krever strakstiltak, ifølge Boligbyggerne. Det peker på at regjeringen så langt ikke gjort noe for å bedre situasjonen.

«Husbanken ble i praksis tom for penger før påske, men regjeringen unnlot likevel å fylle på med flere midler i revidert nasjonalbudsjett», heter det.