Steve Jobs' enke kjøper bolig for 1 milliard

Laurene Powell Jobs (60), enken etter Apple-gründer Steve Jobs, har kjøpt seg en eiendom i Paradise Cove i Malibu i California for 94 millioner dollar, melder Los Angeles Times.

Det tilsvarer rett under 1 milliard kroner.

Kjøpet gjør boligen til den dyreste som er omsatt i sydlige California siden mai i fjor, da Jay-Z og Beyoncé hostet opp 200 millioner dollar for en større eiendom, også denne beliggende i Malibu.

Bygger mansion

Ifølge avisen skal Jobs ha brukt store summer på flere eiendommer i området de seneste årene, i det som regnes for å være et av USAs mer velstående strøk. Eiendomsregistre avslører at hun tidligere har brukt rundt 80 millioner dollar på tre tilstøtende eiendommer siden 2015.

Med det seneste kjøpet har hun sikret seg fire naboeiendommer for tilsammen mer enn 1,8 milliarder kroner.

Det seneste eiendomskjøpet ble ifølge LA Times gjort «off-market». Eiendommen ligger ved havet, skal være på drøyt 16 mål og inneholde et L-formet hus med fire soverom og fire bad. Det ventes at Jobs vil rive det drøyt 315 kvadratmeter store huset i forbindelse med planene om en større mansion.

Ifølge Forbes er Laurene Powell Jobs god for 14,7 milliarder dollar – cirka 156 milliarder kroner – som gjør henne til verdens 132. rikeste person.

Da Steve Jobs gikk bort i 2011, arvet hun den tidligere Apple-sjefens aksjebeholdninger i Apple og Walt Disney. Forøvrig er hun grunnlegger av og president i Emerson Collective, et investeringsselskap som fokuserer på reform innen blant annet miljø, helse, innvandring og utdanning.