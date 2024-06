Flippet Frogner-luksus fra 12 til 25 millioner

Differansen mellom kjøps- og salgssummen tilsvarer forøvrig 108,33 prosent. Den forrige selgeren står fortsatt oppført som eier av enheten på papiret, og det er dermed naturlig å anta at det er blitt benyttet et såkalt blankoskjøte for å slippe dokumentavgiften i oppussingsperioden.

Billig, mener megleren

Det var Fjord & Partners, med Odd Kalsnes i spissen, som sto for salget av leiligheten.

– Det var bare én budgiver, hvilket overrasket meg litt, sier han.

MEGLET FLIPP: Odd Kalsnes i Fjord & Partners solgte leiligheten etter oppussing for 25 millioner, 1,8 millioner under prisantydning. Foto: Iván Kverme

– Dette er en veldig fin leilighet. 25 millioner for 147 kvadratmeter, med både heis, vestvendt terrasse, topp moderne standard og den beliggenheten, er egentlig ikke så mye, spør du meg, legger han til.



Selv om Samuelsen og hans selskap altså står oppført som selger, har også, etter det Finansavisen kjenner til, den tidligere eiendomsmegleren Bård Strengehagen trukket i noen av trådene. Han står også oppført som tiltakshaver i flere av byggesaksdokumentene.

Flippet fra 4,225 til 11,5 mill.

Strengehagen er heller ikke ukjent med såkalt «flipping» av boliger:

Høsten 2020 kjøpte han eksempelvis en 116 kvadratmeter stor halvpart av en tomannsbolig for kun 4,225 millioner, eller 36.422 kroner pr. kvadratmeter.

Boligen, som ligger på et gårdstun i Sørkedalsveien 303 på Bogstad i Oslo, ble så totalrenovert.

Det ble også etablert et ekstra soverom i andre etasje, samt at et toalett ble flyttet under trappen, som dermed frigjorde plass til et eksklusivt garderoberom ved inngangspartiet. En utvendig sportsbod ble også innlemmet som et innvendig vaskerom, slik at arealet økte til 124 kvadratmeter.

Boligen ble deretter solgt videre et halvt år senere for hele 11,5 millioner. Det tilsvarer en differanse på solide 7,275 millioner.

Den prosentvise verdiøkningen beløper seg til spinnville 172,19 prosent.

Strengehagen jobber forøvrig også som eiendomsutvikler i selskapet Daimyo, som milliardærfamilien Aubert står bak.