Disse leilighetene har størst etterspørsel – slik kan du kuppe bolig i studentbyene

Mangelen på utleieenheter vil få store konsekvenser for studentene, ifølge Utleiemegleren. Studentbyer som Oslo, Bergen og Stavanger merker allerede at høysesongen for boligutleie er i gang.

Den høye etterspørselen vil presse prisene i været.

«Mange er villige til å betale opp mot 10.000 kroner hver i måneden for å få tak over hodet – studentene er allerede desperate», skriver regionsdirektør Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren i en pressemelding.

DESPERATE: Siri Anne Bernum Halck, regionsdirektør i Utleiemegleren, opplyser om at studentene er desperate etter bolig. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Flere råd

Utleiemegleren i Oslo har imidlertid flere råd til de som er på boligjakt i Oslo. Ett av dem er å se etter boliger utenfor de mest populære områdene.

– ­Her vil man kunne kuppe boliger som ikke nødvendigvis er ment for utleie til studenter. Et annet tips vil være å se etter boliger som er litt slitte, ligger i 1. etasje eller har andre ukurante løsninger. Leilighetene kan være helt greie ellers, men her ser vi at det ikke er så mange som er interesserte, sier Halck.

Også i Bergen bør man se etter bolig i mindre sentrale områder, fordi etterspørselen fra studentene der er vesentlig lavere.

– Det samme gjelder boliger i 1. etasje, leiligheter med dårlig standard eller som er møblert med utdaterte møbler. Tidligere var beliggenhet det klart viktigste for studenter. I dag ser vi imidlertid at de er mer opptatt av standarden på boligen. Er man villig til å fire på kravene her, kan man gjøre kupp, tipser Hove.

Høy etterspørsel

Ifølge Utleiemegleren er det høy etterspørsel også i Stavanger, og der leies de sentrumsnære enhetene ut først. Utleiemegleren opplyser at de jobber kontinuerlig med å skaffe nok utleieenheter til studentene.

– I bydelen Storhaug er det mange som vil bo. Her er det et urbant miljø, med blant annet Tou Scene, barer, restauranter, kafeer og parker. Leiligheter i nærhet til Byfjordparken er også veldig populære, siden de ligger nært BI, sier daglig leder Magnus Fjell i Utleiemegleren Stavanger.

Fjell legger til at studenter som vil sikre seg bolig før studiestart bør sjekke ut Hillevåg, Mariero, Åsen og Ullandhaug.

– Dette er områder litt utenfor sentrum, med gode kollektivtransport-muligheter. Her har vi en rekke utleieenheter ledig nå.

Overkapasitet på studenthybler

Trondheim er en studentby der de fleste ønsker å bo sentralt. De mest populære områdene nå er Solsiden, Nedre Elvehavn, Bakklandet og Lilleby. Trondheim har riktignok ikke den samme mangelen på studentboliger, som man har i hovedstaden.

– De siste årene har det vært en overkapasitet på studenthybler her. Det er blitt bygget mye nytt i regi av både Studentsamskipnaden og private aktører, sier daglig leder Solveig Hjallen Moan i Trondheim, og fortsetter:

– Det beste rådet vi kan gi til studentbyene generelt, er å få alle med sekundærboliger til å leie ut.