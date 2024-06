Markedet har ikke levert

Debattinnlegg: Sigurd Jorde og Astrid Hauge Rambøl, analytikere i Manifest Analyse

Trygve Hegnar har fått med seg (deler av) Manifest Analyses forslag til en mer rettferdig boligpolitikk, og han liker det ikke.

Hva er det Hegnar egentlig bekymrer seg over? At markedsteorien hans får seg en bulk? Eller at en million mennesker er i et ikke-fungerende leiemarked?

Vi ønsker å dempe profitten i boligutleie

Slik det er nå er leietakere i all hovedsak prisgitt det private utleiemarkedet. I pressområdene har det ført til et dyrt og dårlig utleiemarked. For leietakere er det best med utleiere med en langsiktig horisont. Å ikke vite hvor lenge man kan bli boende er slitsomt, ikke minst for leietakere med barn.

Vi foreslår derfor pristak på husleie og etableringen av en allmenn utleiesektor for å skape en mer levelig leiesektor.

Et pristak på husleie vil innebære at utleiere ikke kan kreve over en gitt sum per kvadratmeter. Prisen bør baseres på gjennomsnittlige vedlikeholdskostnader. Vi ønsker å dempe profitten i boligutleie. Det er store forskjeller i leiepriser i ulike deler av landet. Et pristak vil først og fremst redusere prisene i pressområdene.

Hegnar mener at regulering av leieprisene vil føre til at færre vil leie ut, og videre at det kommer til å øke leieprisene. Poenget med et pristak er jo nettopp at prisene ikke bare kan økes. De er regulert. For at det skal fungere, er det helt vesentlig å også få med seg det andre forslaget vårt: etableringen av en allmenn utleiesektor.

Manifest Analyse foreslår at det bygges opp en stor allmenn utleiesektor. Aktører på venstresida har lenge snakket om en ikke-kommersiell boligsektor, men som regel snakkes det om piloter og prøveprosjekter. Men nå må det satses, så det monner. Vi foreslår at ideelle boligstiftelser kjøper opp 2.000 boliger hvert år, i pressområdene. Over tid vil man da få en stor utleiesektor med langsiktig perspektiv, som ikke er sårbar for svingninger i markedet. Det vil også bidra til at tilbudet av utleieboliger er stort nok.

Vi foreslår å redusere rentefradraget med noen prosentpoeng

Det kommer til å koste. I dag subsidieres boligeiere med over 40 milliarder kroner gjennom rentefradraget. Vi foreslår å redusere rentefradraget med noen prosentpoeng. Det vil frigi flere milliarder til å bygge opp en slik allmenn leieboligsektor.

Dagens boligpolitikk fungerer godt for de som allerede eier, men den er for dårlig for veldig mange av de som leier.

Nå har vi prøvd høyresidens teori i 40 år. Resultatet er boligpriser som gjør eierlinja uoppnåelig for mange, og en dyr og dårlig utleiesektor. Det er på tide med en aktiv boligpolitikk, også for leietakere.

Sigurd Jorde

Astrid Hauge Rambøl

Analytikere i Manifest Analyse