Etter et solid 2022 er 75 prosent av driftsresultatet i Sandvoldgruppen, som primært har drevet boligutvikling og -utleie, barbert bort. Samtidig snur årsresultatet til rødt.

IKKE FORNØYD: Adm. direktør i Sandvoldgruppen, Martin Rustøy, har igangsatt storsalg av bolig. Foto: Sandvoldgruppen

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyde med å gå i underskudd, forteller adm. direktør i Sandvoldgruppen, Martin Rustøy.

Økte leieinntekter og lavere driftskostnader var ikke nok til å redde regnskapet fra å ende i rødt.

Ifølge årsrapporten skyldes det kraftige resultatfallet mindre gevinst ved salg av utviklingstomter og næringseiendom enn året før. Rekordresultatet i 2022 ble løftet av overskudd på driften, i tillegg til et storsalg av utviklingsporteføljen i Naturbetong til Fredensborg Bolig. Totalt i 2022 oppga konsernet gevinst ved salg av anleggsmidler på over 250 millioner kroner.

Sandvoldgruppen (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 177,7 425,4 Driftsresultat 70,1 291,0 Resultat før skatt −7,2 227,8 Årsresultat −7,0 226,3

Satser mindre på boligutleie

Resultatfallet offentliggjøres få måneder etter at Finansavisen 20. mars avslørte at selskapet har startet storsalg av boliger. Finansavisen skrev den gangen at selskapet hadde splittet opp en eldre bygård fra 1892, midt imellom Torshov og Grünerløkka, sentralt i Oslo.

Totalt var det snakk om 20 leiligheter fordelt på to oppganger, og eiendomsmegler Martin Killi Arnesen fortalte da at planen er å selge samtlige.

Adm. direktør Martin Rustøy bekrefter at Sandvoldgruppen selger leiligheter, og at det har vedtatt å selge totalt 70 boliger.

– Det er ikke noe brannsalg, men en reallokering, poengterer Rustøy.

Rustøy forteller at to tredjedeler av selskapets verdier er i bolig, og at halvparten av leieinntektene kommer derfra.

– Vi skal satse mer på næringseiendom fremover. Det har høyere direkteavkastning, forteller Rustøy.

Også økte renteutgifter er medvirkende til at selskapet nå storselger boliger.

– Som alle andre som driver med eiendom, merker vi også økte rentekostnader, forteller Rustøy.

Med 1,6 milliarder kroner i rentebærende gjeld endte renteutgiftene i fjor på 87,5 millioner kroner, 20 millioner mer enn året før.

Sveits-utflyttere

Tidligere år ble det kjent at familien Sandvold pakket sakene og dro til Sveits. Det inkluderer Sandvold-grunnlegger Kenneth Sandvold, og hans sønn og forrige sjef i selskapet, Joachim Sandvold.

– Familien Sandvold er engasjerte eiere og samarbeidet går fint, forteller Rustøy.

Sandvoldgruppen-grunnlegger Kenneth Sandvold etablerte kleskonsernet Bik Bok sammen med designeren Ola Kongshaug tidlig på 70-tallet, som ble en suksess i norsk motehistorie. Sandvold er ifølge Kapital god for om lag 1,8 milliarder kroner i 2023.