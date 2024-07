Kritisk boligmangel for studentene

Høye boligpriser og renter fører til at stadig sterkere kjøpegrupper blir presset ut i leiemarkedet. Det går spesielt utover studentene og de svakest stilte.

Administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen, mener det er langt på tid at politikerne tar grep mot det stadig bekymrende boligmarkedet. Han mener at det viktigste som må gjøres, er å bygge flere boliger raskere, spesielt når det kommer til studentboliger.

– Da vil leieprisene stabilisere seg, kvaliteten på boligene økes og ikke minst flere finne seg et sted å bo. Noe som gjør at de kan takke ja til studie- eller arbeidstilbudet de har fått, sier Carlsen.



Prispress i Oslo

Antall studentboliger som Studentsamskipnaden i Oslo disponerer, dekket i 2023 kun 12,3 prosent av behovet. Videre tall fra Norsk studentorganisasjon viser at 75.626 studenter kjemper om Studentskipnadens 9 324 studentboliger.

Det betyr at over 80 prosent av studentene må finne seg bolig i det private markedet.

– Studenter i Oslo lider av mangelen på studentboliger. Dette presser prisene opp. Er du student og skal leie et sted å bo i Oslo, må du ut med om lag 14.000 kroner for en 1-roms og mellom 17.000 og 20.000 kroner og oppover for en 2-roms. Skal man ha muligheten til å leie seg et sted å bo, sier det seg selv at man må jobbe mye ved siden av studiene, sier Siri Anne Bernum Halck, regionssjef i Utleiemegleren.

Økt trykk i Trondheim

Utleiemegleren kan melde om en økning av leiepriser i Trondheim på 7,7 prosent sammenliknet med juni 2023.

– Vi ser at trykket holder seg oppe og at boliger med høy standard, som ligger i nærheten av kollektivtilbud og god infrastruktur, blir fortere utleid, sier Heidi J. Kjensjord, daglig leder Utleiemegleren Trondheim Øst.

I motsetning til andre populære studentbyer, bygges det fortsatt en del studentboliger i Trondheim. Likevel dekker Studentsamskipnadens boliger i Trondheim kun 13,5 prosent av studentenes behov, ifølge Norsk Student Organisasjons tall for 2023.

– Det er et tydelig behov for flere studentboliger. Når det ikke er nok boliger gjennom studentsamskipnaden, merker vi høyt trykk på flerroms leiligheter i sentrumsnære områder, sier Heidi J. Kjensjord, daglig leder Utleiemegleren Trondheim Øst.

3.000 studenter i boligkø i Bergen

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen Vest i juni, økte med 7,1 prosent sammenliknet med juni i 2023.

– Prisene ser ikke ut til å skremme leietakerne bort, og de fleste boligene leies ut raskt. Over 3.000 studenter står i kø for å få studentbolig i Bergen nå, og trykket blir nok ikke mindre etter hovedopptaket hos Samordna opptak i juli, sier Lene Stople Gjendem, daglig leder i Utleiemegleren Bergen Vest