Risikerer tvangssalg av bolig

Høsten 2020 tok gründeren Idar Vollvik opp et lån på 7,5 millioner kroner i Mybank, med pant i boligen sin i Bergen.

Nå har Vollvik misligholdt lånet, og i april fikk banken Hordaland tingretts tillatelse til å tvangsselge boligen hans, ifølge DN.

Vollvik kjøpte boligen sammen med sin kone i 2001 for seks millioner kroner. Huset ligger i et av Bergens finere strøk, Fana.

– Det er riktig det. Jeg har ligget bakpå med betalingen på det lånet, så Mybank var i sin fulle rett til å gjøre dette. Jeg holder på med å refinansiere meg, for banken må jo få tilbake pengene sine, sier Vollvik til DN.

Manglet penger

På spørsmål om hvorfor han misligholdt lånet svarer Vollvik at han manglet penger. Han forklarer videre at det er laget en nedbetalingsplan som skal gjennomføres i etapper, og den første etappen går ut dette året. Han håper dermed at avtalen med Mybank vil hindre salget av boligen.

Vollvik har også tidligere opplevd kreditorpågang og har hatt utfordringer med långivere og skattemyndigheter som har hatt krav mot han. Han har blitt konkursbegjært personlig en rekke ganger. I 2013 forsøkte også kreditorer å tvangsselge huset i Fana, uten å lykkes.

I fjor tapte Mybank 25 millioner kroner før skatt. Ved starten av dette året hadde banken rundt 400 millioner kroner i misligholdte boliglån, tilsvarende 37 prosent av låneporteføljen sin.