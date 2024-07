Luksusboliger på Den franske riviera har de seneste årene hatt en større prisoppgang enn tilsvarende boliger i London.

Langs Côte d'Azur har boliger verdsatt til mer enn 15 millioner euro – tilsvarende 175 millioner kroner – hatt en prisoppgang på mellom 15 og 20 prosent i femårsperioden til og med 2023. Til sammenligning har det i London vært en økning på 13 prosent, melder Bloomberg og viser til tall fra meglerfirmaet Beauchamp Estates.

Prisoppgangen i sydlige Frankrike skal ha blitt drevet av velstående utlendinger med fleksibilitet til å arbeide utenfor kontoret, spesielt i kjølvannet av coronapandemien.

Det er særlig kjøpere fra USA og Midtøsten som skal ha bidratt til prisutviklingen.

Amerikanerne virker å trekke mot eiendommer i Cap Ferrat og Saint-Tropez, mens kjøperne fra Midtøsten sikter mot nøkkelferdige eiendommer nærmere sjøen.

– Rike kjøpere har lært

– Rike kjøpere har lært seg å jobbe fra hvor som helst i verden og drive sine forretningsinteresser hjemmefra, sier grunnlegger av Beauchamp Estates, Gary Hersham, til Bloomberg.

Han legger til at stadig flere av de som søker eiendom langs rivieraen nå, er på jakt etter et andre hjem snarere enn en sommerferiebolig.

Mer enn 70.000 eiendommer langs den franske rivieraen skal nå være eiet av utenlandske sekundærboligkjøpere.

Separate tall fra eiendomsselskapet Knight Frank viser samtidig at luksusboligmarkedene i New York og London har sett et prisfall på mer enn 2 prosent i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor.