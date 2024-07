Kraftig resultatfall for OBOS

OBOS fikk i andre kvartal et resultat før skatt på 488 millioner kroner, ned fra 1.218 millioner i andre kvartal i 2023. Dette tilsvarer et fall på rundt 60 prosent. Resultatet for første halvår endte på 848 millioner kroner, sammenlignet med 1.597 millioner i samme periode i fjor.

Som følge av et større tomtenedsalg på Fornebu i fjor ble resultatene i samme periode løftet med 863 millioner kroner.

Resultatnedgangen skyldes i hovedsak at boligutviklingsdivisjonen leverer et resultat langt bak fjoråret. I tillegg preger verdinedskrivninger fortsatt resultatene for næringseiendom. I andre kvartal ble eiendomsverdiene nedskrevet med 258 millioner kroner.

– Etterspørselen og kjøp av nybolig har tatt seg opp det siste halve året og vi ser nå et marked som fungerer bedre. Resultatmessig er det fortsatt krevende tider, og det vil være det en god stund fremover, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en pressemelding.

OBOS har pr. andre kvartal solgt 1.183 boliger, opp fra 875 boliger i samme periode i fjor. I den svenske virksomheten, som produserer trehus, er det gjort salgsavtaler for leveranse av 322 boliger til profesjonelle utbyggere.

Eskalerende boligkrise

OBOS har nå 4.091 boliger under bygging. Salgsgraden er på 56 prosent, sammenlignet med 65 prosent på samme tid i fjor, noe som gjenspeiler utfordringene i markedet. For to år siden hadde organisasjonen over 8.000 boliger under produksjon.

– Lavt salg og svært få igangsettelser har gitt en halvering på to år, og det vil slå hardt inn på boligforsyningen de neste årene. En hel næring har ropt varsku om denne utviklingen lenge og vi etterlyser aktiv politikk på området, sier konsernsjefen.

OBOS-banken og forvaltningsdivisjonen har på sin side levert solide bidrag til konsernet. Begge forretningsområdene har i første halvår hatt en fremgang på over 50 prosent. Forvaltningsdivisjonen kan vise til en økning i antall avtaler og effektivisert drift, mens OBOS-banken har stabil vekst i utlån og antall kunder. Rentepolitikken bidrar samtidig til bedre rentemarginer for banken.