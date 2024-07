Enorme priskutt på boligen til Trump-eks

Sommeren 2022 gikk Donald Trumps ekskone, Ivana Trump, bort. Samme år ble hennes luksuriøse townhouse forsøkt solgt for 26,5 millioner dollar.

Flere priskutt

Etter to år på markedet har megleren kuttet prisen på boligen flere ganger uten hell.

I fjor ble prisen redusert med fire millioner dollar, og nå senkes prisen på den overdådige eiendommen, med fem soverom og seks bad på New York Citys Upper East Side, til 19,5 millioner dollar, ifølge Realtor.

Oversatt til norske kroner gir det en prislapp på 215 millioner kroner for den 811 kvadratmeter store leiligheten.

Et mini-barokkslott

Trumps ekskone innredet i sin tid det seks etasjer store hjemmet om til et mini-barokkslott, komplett med krystallkroner, forgylte paneler, silke, utsmykkede taklister og spesialtilpasset snekkerarbeid. Ifølge Realtor har hjemmet også en egen heis, i bygningen som er fra 1899.

Selve spisestuen skal være inspirert av, og utsmykket som, et rom i palasset i Versailles og har gullstoff på veggene. Andre fasiliteter inkluderer et medierom med tilstøtende kjøkken i underetasjen, et bibliotek som er innredet i leopardmønster, 70 kvadratmeter med utendørs plass og en badstue.

Ivana Trump kjøpte eiendommen i 1992 for 2,5 millioner dollar etter skilsmissen med Trump. Ifølge The Wall Street Journal skal den avdøde sosietetsdamen ha beskrevet et rom i andre etasje som «hvordan Ludvig XVI ville ha bodd dersom han hadde hatt penger».