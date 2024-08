Boliglånsrenten i USA faller

Rentene på boliglån i USA har falt til det laveste nivået på over et år. I snitt er nå fastrenten på et lån over 30 år 6,47 prosent. Det er det laveste siden mai 2023, og ned fra 6,73 prosent forrige uke. Det skriver Bloomberg torsdag som henviser til en uttalelse fra Freddie Mac.

Tidligere i år var renten på hele 7 prosent, men har i senere tid falt jevnt og løftet boligmarkedet. Antall søknader om lån til å kjøpe boliger steg også forrige uke, som er første gang på en måned. Det gjorde også at refinansieringsetterspørselen steg til det høyeste nivået på to år. Det viser data fra Mortgage Bankers Association.

Sam Khater, sjeføkonom i Freddie Mac sier i uttalelsen at boliglånsrentene stupte etter den sannsynlige overreaksjonen svakere sysselsetningstall og uro i finansmarkedet. Khater mener økonomien er solid og at rentefallet øker kjøpekraften til boligkjøpere.